بدء احتفالية الأعضاء الجدد بالنيابة العامة بتلاوة آيات من القرآن الكريم

بدأت مراسم احتفالية الأعضاء الجدد بالنيابة العامة لأداء اليمين الدستورية، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور قيادات قضائية وأسر الأعضاء الجدد الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم هذه اللحظة المهمة في بداية مسيرتهم بالعمل القضائي.

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، في أجواء رسمية تعكس قدسية المناسبة وأهمية المسئولية التي يتولاها الأعضاء الجدد، مع بدء انضمامهم إلى صفوف النيابة العامة، إحدى المؤسسات القضائية المنوط بها مباشرة التحقيقات وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقًا لأحكام القانون.

وشهدت الاحتفالية حضور أسر الأعضاء الجدد، الذين توافدوا لمشاركة ذويهم مراسم حلف اليمين الدستورية، في مشهد امتزجت فيه الأجواء الرسمية بمشاعر الفرحة والفخر، احتفاءً ببدء مرحلة مهنية جديدة تتطلب الالتزام بأحكام الدستور والقانون، والتحلي بالنزاهة والأمانة في أداء الواجب.

وتأتي مراسم حلف اليمين الدستورية باعتبارها خطوة أساسية في مباشرة الأعضاء الجدد مهام عملهم بالنيابة العامة، بما تحمله من التزامات قانونية ومهنية تفرض عليهم صون العدالة، واحترام القانون، ومراعاة حقوق المواطنين، في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة العامة داخل منظومة العدالة المصرية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026 بتعيين دفعة جديدة بوظيفة معاون نيابة عامة، تضم خريجي وخريجات كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعتي تخرج (2021) و(2022).