مصرع شاب بطلق نارى فى برية كوم البيجا بقنا

لقي شاب مصرعه، عقب إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، بنطاق قرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطلق ناري عن طريق الخطأ بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط.

وبالمعاينة وفحص الجثة، تبين مصرع محمد.ا.ج، بطلق ناري، عن طريق الخطأ، وذلك خلال حضوره مع آخرين فى احتفال بنطاق القرية.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

