النائب العام لأعضاء النيابة الجدد: كونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن رسالة القضاء ليست مجرد سلطة للفصل في الخصومات، وإنما هي الملاذ الذي يأوي إليه الضعيف، والحصن الذي تتحصن به الحقوق، والميزان الذي تستقيم به حياة الناس وتطمئن إليه نفوسهم، مشددًا على أن القضاء مسؤولية وحساب، وأن ما يتولاه أعضاء النيابة العامة من سلطات يرتبط بأمانة كبيرة وتكليف يتجاوز مجرد التشريف.

رسالة النائب العام لأعضاء النيابة الجدد

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية أداء الأعضاء الجدد بالنيابة العامة اليمين الدستورية، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشار ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة والنيابة العامة، إلى جانب أسر الأعضاء الجدد.

وهنأ النائب العام الأعضاء الجدد بانضمامهم إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن المناسبة لا تتعلق بالحصول على وظيفة أو بلوغ منصب، وإنما بالثقة التي وُضعت فيهم والأمانة التي أُسندت إليهم، والشرف الذي أصبحوا مسؤولين عن حمله، كما وجه التحية إلى الآباء والأمهات الذين شاركوا أبناءهم رحلة الوصول إلى هذه اللحظة، وتحملوا سنوات من المشقة والدعاء والأمل حتى تتحقق أحلامهم.

وشدد المستشار محمد شوقي على أن العدل ضرورة لاستقرار الدول والمجتمعات، قائلًا إن «لا دولة قوية بغير قضاء مستقل عادل، ولا مجتمع آمن بغير قانون يسري على الجميع»، موضحًا أن التنمية والاستثمار وصون الحقوق لا تستقيم إلا بوجود قضاء ينصف الناس ونيابة عامة تحمي حقوقهم، وتحرس الشرعية، وتذود عن مصالح المجتمع.

وأضاف أن النيابة العامة ليست بمعزل عن بناء الدولة، بل تمثل إحدى دعائم استقرارها ومظهرًا من مظاهر سيادة القانون فيها، وشريكًا أصيلًا في حماية أمنها وصون مقدراتها، مؤكدًا أن استقامة ميزان العدالة تمنح المواطنين الطمأنينة، وأن اطمئنان الناس يعزز قوة بنيان الوطن.

ووجه النائب العام رسالة مباشرة إلى الأعضاء الجدد، مؤكدًا أن أداء اليمين الدستورية يمثل بداية مرحلة تتغير فيها طبيعة المسؤوليات والالتزامات، موضحًا أن عضو النيابة العامة لا يمثل نفسه فقط، وإنما يعكس صورة من صور العدالة ووجهًا من وجوه الدولة أمام المجتمع.

وقال إن الأعضاء الجدد اختاروا طريقًا تتسع فيه المسؤولية وتضيق فيه مساحة الاختيار، وتعلو فيه قيمة الواجب على كثير من رغبات النفس، مضيفًا أن ما قد يكون مباحًا لغيرهم ربما لا يليق بهم، وما يعد شأنًا خاصًا لدى الآخرين قد يصبح موضع نظر وتقدير في حياتهم المهنية.

ودعا أعضاء النيابة العامة إلى الحفاظ على هيبة المنصب دون كبر، وصون وقاره دون جفاء، وأن يكونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة، متواضعين مع الناس لا متعالين عليهم، وصارمين في تطبيق القانون، مع مراعاة حسن التعامل مع كل من يلجأ إليهم.