شوط أول إيجابي بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية أستون فيلا عن طريق أليسون إدوارد ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين 1، 4.

فيما جاءت ثنائية مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز ويوري تيليمانس في الدقيقتين 16، 44.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: سيني لامنس

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، نصير مزاروي، ليني يورو.

خط الوسط: يوري تيليمانس، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، بريان مبيومو، أماد ديالو.