مارك توث: ترامب يعاني ضعفا سياسيا بعد انتخابات التجديد النصفي

قال مارك توث خبير شؤون الأمن القومي الأمريكي، إنّ زيارة وزير الخارجية القطري إلى الولايات المتحدة ولقاءه نائب الرئيس جي دي فانس ثم الرئيس دونالد ترامب تأتي في توقيت بالغ الحذر، في ظل ما وصفه بضعف موقف ترامب السياسي، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب لا يسعى في الوقت الحالي إلى إبرام أي اتفاق مع إيران، في ظل المواقف التي تتبناها أطراف داخل الأحزاب الأمريكية، مشيراً إلى أن إيران تمتلك موقفاً قوياً، خاصة في ظل انتعاش النظام الإيراني وبرنامجها للأسلحة.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية القطري تأتي في إطار محاولة لفهم وجهات نظر الجانبين وتقريب المواقف بينهما، إلى جانب طرح برنامج يمكن تطبيقه في أسرع وقت، بما يتيح تحقيق انفراجة في الأزمة وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأشار توث إلى أن التحركات القطرية تستهدف أيضاً التوصل إلى حل بشأن الملف النووي الإيراني خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى وجود تعليقات ومواقف صدرت في الليلة السابقة للزيارة، تضمنت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجانبين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن وزير الخارجية القطري سيحاول مواصلة جهوده لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، والعمل على الوصول إلى تفاهمات بشأن الملفات المطروحة.