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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جولة تفقدية لرئيس الفنون التشكيلية لمتابعة مستجدات تطوير بيت الأمة وسرايا الجزيرة

جولة بيت الأمة
جولة بيت الأمة
جمال عاشور

أجرى الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، جولة تفقدية موسعة شملت كلاً من متحف الزعيم الراحل سعد زغلول (بيت الأمة)، ومتحف سرايا الجزيرة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمواقع المدرجة ضمن خطة التجديد والتطوير الشاملة بالقطاع.

وعقد رئيس القطاع، على هامش الجولة، اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المنفذة و الاستشاريين القائمين على مشروعات التطوير؛ وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية ومراجعة ما تبقى من أعمال إنشائية وفنية في كلا المتحفين.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس قطاع الفنون التشكيلية على ضرورة تكثيف الجهود والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية وفقا للجداول الزمنية المقررة دون أي تأخير، مؤكدا أنه سيتابع سير العمل بشكل دوري ومستمر لضمان خروج المتاحف بالصورة اللائقة بقيمتها التاريخية والفنية، تمهيدا لإعادة افتتاحها واستقبال الجمهور.

الدكتور محمود حامد قطاع الفنون التشكيلية متحف الزعيم الراحل سعد زغلول بيت الأمة سرايا الجزيرة

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