أعلنت شركة أوبو، عن بدء البيع الرسمي لهاتفي Oppo Reno 17 وReno 17 Pro في السوق الصينية، اليوم، بعد الكشف عنهما في 16 نوفمبر الجاري، وطرحهما للحجز المسبق منذ الإعلان عنهما.

وتأتي السلسلة الجديدة بعد نحو ستة أشهر من إطلاق هواتف Reno 16، مع تركيز واضح على قدرات التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو، حيث يدعم الهاتفان تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K عبر جميع الأطوال البؤرية للكاميرات.



شاشة مختلفة ومعالجات من ميدياتك وكوالكوم



يأتي الهاتفان بشاشات مسطحة من نوع LTPS بدقة 1.5K، لكن إصدار Pro حصل على شاشة أصغر حجما هذا العام، بقياس 6.32 بوصة، مقارنة بشاشة 6.56 بوصة في الإصدار القياسي.

ويعتمد Reno 17 Pro على معالج ميدياتك Dimensity 8550 Super، بينما يعمل Reno 17 بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 4، لتوفير أداء مناسب لمختلف الاستخدامات.

Reno 17 Pro

كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية ضخمة



تتصدر قدرات التصوير أبرز الاختلافات بين الهاتفين، إذ يضم Reno17 Pro كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3.5 مرة.

أما Reno17 القياسي، فيستبدل الكاميرا الرئيسية بمستشعر دقته 50 ميجابكسل، مع الاحتفاظ بالكاميرتين الأخريين، ويحصل الهاتفان على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

وعلى مستوى الطاقة، يضم Reno17 بطارية بسعة 8000 مللي أمبير، مقابل 7250 مللي أمبير في إصدار Pro، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط في الهاتفين.

مقاومة الماء وتصميم بأربعة ألوان

يدعم الهاتفان معيار الحماية IP69K، ويأتيان بإطار معدني ومستشعر بصمة بصري، مع أربعة خيارات لونية هي البنفسجي ، الأبيض القمري، البني الكاكاوي، والأبيض الثلجي.

وتتميز نسخة Qiyu Miao بتصميم خاص يعتمد على تقنية 3D Ice Transparent Floating Process 2.0، فضلا عن وحدة كاميرات مصنوعة من قطعة زجاج واحدة. وتتولى المغنية سونغ يو تشي الترويج لسلسلة Reno 17 باعتبارها الوجه الإعلاني للهواتف الجديدة.

أسعار Oppo Reno 17 وReno 17 Pro



يبدأ سعر هاتف Oppo Reno 17 من 3599 يوانا صينيا، أي ما يعادل نحو 532 دولارا، بينما تتوفر خيارات الذاكرة والتخزين بالأسعار التالية:

- 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين: 3599 يوانا (532 دولارا).

- 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين: 3799 يوانا (561 دولارا).

- 12 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين: 3999 يوانا (591 دولارا).

- 12 جيجابايت رام مع 1 تيرابايت تخزين: 4899 يوانا (724 دولارا).



أما هاتف Oppo Reno1 7 Pro، فيبدأ سعره من 4199 يوانا، بما يعادل نحو 620 دولارا، وتأتي إصداراته كالتالي:

- 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين: 4199 يوانا (620 دولارا).

- 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين: 4599 يوانا (679 دولارا).

- 12 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت تخزين: 4999 يوانا (738 دولارا).