نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حقيقة أم خرافة: هل تفعيل وضع الطيران يختصر وقت الشحن؟

هل تظن أن "وضع الطيران" مخصص للسفر فقط؟ مع اعتمادنا الكبير على الأجهزة المحمولة اليوم، أصبحت هذه الميزة البسيطة واحدة من أهم الحلول العملية التي لا غنى عنها.

تؤثر بعض إعدادات الهاتف المحمول بشكل مباشر على كفاءة البطارية وسرعة الشحن، ولعل أبرز الأسئلة الشائعة في هذا السياق: هل يُسرّع وضع الطيران عملية الشحن حقاً؟

بوزن لا يتعدى 25 جراما.. أوبو تفاجئ الجميع بساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch 5

كشفت شركة رسمياً في الصين عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch 5، لتعزز بها سلسلتها المخصصة لمتابعة الصحة واللياقة البدنية.

وتمثل هذه الساعة عودة الشركة إلى اعتماد الشاشات المستطيلة بعد غياب، مع تزويدها بمواصفات تجمع بين خفة الوزن وتعدد المزايا الذكية.

بمواصفات احترافية.. اوبو تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد

أطلقت شركة أوبو جهاز iPad Air 6 في الصين، بشاشة مقاس 12.1 بوصة، وبطارية بسعة 10050 مللي أمبير، ومجموعة من أدوات الدراسة المبنية على تطبيق Oppo Notes الجديد. يبدأ سعر الجهاز اللوحي من 2599 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل 382 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، وإليكم مواصفاته.

آبل تتخلى عن التصميم الزجاجي الكامل.. منتجات جديدة تسرق الأضواء من آيفون 20 برو

كشف تقرير تقني حديث نشره موقع "PhoneArena" أن هاتف آيفون 20 برو (iPhone 20 Pro) المرتقب العام المقبل قد يكون الإصدار الأقل إثارة للاهتمام ضمن احتفالات شركة أبل بالذكرى العشرين لإطلاق هواتف آيفون، بعد تراجعها عن خطة التصميم الثوري للشاشة.