كشف تحليل برمجي نشره موقع "Android Authority" أن شركة سامسونج تعمل على تطوير ميزة ذكية جديدة تدعى "Galaxy Claw"، تهدف إلى تحويل حزمة الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI) إلى وكيل شخصي ينفذ المهام اليومية نيابة عن المستخدم عبر تطبيقات الهاتف المختلفة.

كيف تعمل ميزة Galaxy Claw داخل هواتف سامسونج؟

أوضح التقرير أن التجربة الجديدة تعتمد على نظام يسمى "Personal Agent Core"، وهو محرك برمجي يربط الذكاء الاصطناعي بالتطبيقات المثبتة على الهاتف لتنفيذ إجراءات فعلية بدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة.

وتشمل التطبيقات المدعومة كلاً من البريد الإلكتروني "Gmail"، والتقويم، والرسائل، وجهات الاتصال، وتطبيق الهاتف لإجراء المكالمات، بالإضافة إلى معرض الصور، والإشعارات، ومسجل الصوت، ومحرك البحث "Perplexity"، شريطة منح المستخدم الأذونات اللازمة للوصول إليها.

جدولة المهام التلقائية وأدوات Galaxy Claw الإضافية

لفت التقرير إلى أن الميزة ستدعم جدولة المهام المتكررة تلقائياً، حيث يحدد المستخدم المهمة المطلوبة وموعد تكرارها سواء كل ساعة، أو يومياً، أو أسبوعياً، أو في أيام العمل، مع إمكانية تعديل المهام أو إيقافها مؤقتاً أو تشغيلها يدوياً في أي وقت.

وأشار التحليل البرمجي إلى أن الأكواد تتضمن تنبيهاً باحتمال تأخر تنفيذ المهام المجدولة عند تفعيل وضع توفير الطاقة، كما كشفت عن أدوات إضافية تشمل الموجز اليومي (Daily Brief)، ومنظف الجهاز (Device Cleaner)، ومخطط السفر (Travel Planner)، إلى جانب أداة مصغرة (Widget) مخصصة للشاشة الرئيسية، دون تأكيد رسمي من سامسونج حول موعد الإطلاق أو الهواتف المدعومة.