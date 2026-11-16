مدير مهام مخفي في الأندرويد.. تطبيقات على هاتفك تعمل دون علمك

إذا كنت من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر، فلا بد أنك تعرف أداة "مدير المهام" (Task Manager)، التي تكشف لك عن كافة العمليات النشطة في الخلفية وتوضح مدى استهلاكها لموارد الجهاز.

لكن ما يجهله الكثيرون هو أن هواتف أندرويد بما في ذلك الفئات الاقتصادية منها تضم ميزة شبيهة للغاية، إلا أنها مخفية عن الأنظار وتحتاج إلى بضع خطوات بسيطة للوصول إليها.

الشاشة المخفية

تمنحك هذه الشاشة المخفية قدرة فائقة على مراقبة التطبيقات والخدمات التي تستهلك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في هاتفك. ومع ذلك، يُنصح بتوخي الحذر الشديد وعدم إيقاف أي عمليات بشكل عشوائي لتجنب التأثير على استقرار النظام.

إذا لم تجد هذا الخيار مباشرةً، فقد تحتاج أولًا إلى الدخول إلى قائمة فرعية باسم "معلومات البرنامج"، ويعتمد ذلك على طراز هاتفك وإصدار نظام أندرويد المثبت عليه.

الخدمات قيد التشغيل

بمجرد العثور على "رقم الإصدار"، اضغط عليه عدة مرات متتالية حتى تظهر رسالة تؤكد تفعيل وضع المطور، أو نافذة تطلب منك تأكيد الخطوة. بعد ذلك، عُد إلى قائمة الإعدادات الرئيسية؛ حيث ستجد قسم "خيارات المطور" إما ظاهرًا أمامك مباشرةً أو مدرجًا ضمن قائمة "النظام".

افتح "خيارات المطور"، ثم انتقل إلى "الخدمات قيد التشغيل". وللاطلاع على التطبيقات والعمليات التي أُوقفت مؤقتًا لكنها لا تزال تشغل حيزًا من الذاكرة، اضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة واختر "إظهار العمليات المخزنة مؤقتًا".