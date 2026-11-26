أعرب الشيخ مشاري راشد العفاسي عن حزنه وتعازيه لأسر ضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مقدمًا خالص مواساته للشعب المصري، وداعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يجبر قلوب أسرهم ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكتب مشاري راشد العفاسي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لأسر ضحايا حريق الوراق، ولأهلنا في مصر الغالية. أسأل الله أن يرحم من فقدتم، ويجبر قلوبكم، ويعجل بشفاء المصابين، حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء».

تفاصيل حادث حريق دائري الوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

تفاصيل التحقيقات في حادث الوراق

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين منها ونشوب الحريق الذي امتدت نيرانه إلى المركبات المحيطة.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة كافة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.