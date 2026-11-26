حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الرياض بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، ليحصد أبناء الفتح ثلاث نقاط مهمة في مشوار البطولة.

الفتح يضرب الرياض بهدف ويشعل صراع الهبوط في دوري روشن السعودي

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المغربي مراد باتنا، الذي نجح في هز شباك الرياض خلال أحداث اللقاء، ليمنح فريقه الأفضلية ويحسم المواجهة لصالح الفتح، وسط محاولات من الرياض للعودة في النتيجة لكنها لم تسفر عن أهداف.

وشهدت المباراة مشاركة محمود تريزيجيه مع فريق الرياض، إلا أن فريقه لم يتمكن من تعديل النتيجة، ليواصل الفتح حصد النقاط في صراع تحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وبهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد الرياض عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويمنح الانتصار دفعة قوية لفريق الفتح في محاولاته للخروج من مراكز الخطر، بينما يسعى الرياض لاستعادة التوازن خلال المواجهات المقبلة من منافسات الدوري السعودي.