قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا
مقتنيات سيدنا النبي محمد.. 6 خيول وبغلتان وحمار وأشهر سيوفه
استمرار التراجع في أسعار الذهب.. وعيار 24 مفاجأة
انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم رغم إجازة المولد النبوي|ماذا يمتحن الطلاب؟
علي جمعة: معرفة حقيقة النبي تزداد بالحب والصدق.. وفضله لا تحده الكلمات
فضل زيارة المسجد النبوي.. قصة رحلة إيمانية بدأت منذ عهد الصحابة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يواجه فوضى السوشيال ميديا ويحذر المطورين العقاريين: «سأكون حادا ولن نغفل حقوق المواطنين»
موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين
استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل
انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تتوعد بالرد الفوري على أي «أعمال عدائية»

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
القسم الخارجي

جددت كوريا الشمالية لهجتها التصعيدية تجاه أي تحركات تعتبرها تهديدًا لأمنها، مؤكدة استعدادها للرد «بقوة وبشكل فوري» على أي أعمال عدائية تستهدف البلاد.

يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تدريبات ذات طابع هجومي وتهيئة لمواجهة عسكرية محتملة.

 كانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية حذرت في وقت سابق من أن بيونغ يانغ ستواجه ما تصفه بالأعمال العدائية الخارجية «بأقصى قوة ممكنة»، مؤكدة تمسكها بتعزيز قدراتها الردعية.

وأكدت بيونغ يانغ أن سياستها الأمنية تقوم على مبدأ مواجهة أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع، في إشارة واضحة إلى استمرار اعتمادها على تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وتزامن التصعيد الكلامي مع تنفيذ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات «أولتشي فريدوم شيلد»، التي بدأت في أغسطس الجاري، فيما سبق لبيونغ يانغ أن أجرت عمليات إطلاق صاروخية بالتزامن مع التدريبات، في رسائل عسكرية تهدف إلى إظهار قدرتها على الرد على أي تحرك تعتبره تهديدًا لها.

وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار حالة التوتر بين الكوريتين، رغم الدعوات التي أطلقها الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ للحوار وخفض التصعيد، إذ لا تزال بيونغ يانغ تنظر إلى التحالف العسكري بين واشنطن وسيول باعتباره عنصرًا رئيسيًا في التهديدات الأمنية التي تواجهها.

ويُبقي هذا التصعيد شبه الجزيرة الكورية أمام احتمالات متعددة، خصوصًا مع استمرار المناورات العسكرية والاختبارات الصاروخية والخطاب المتشدد من الجانبين، ما يجعل أي حادث أمني محدود قابلًا للتحول إلى أزمة أوسع إذا لم ترافقه قنوات اتصال واحتواء فعالة.

كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الكوريتين أعداء كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

النائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى

أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

ترشيحاتنا

ولد النبي في عام الفيل

هل ولد النبي محمد في عام الفيل؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم من صلى دون وضوء ناسيا.. ما حكم إخفاء عيوب السيارة عند البيع؟.. وهل يجب الوضوء لقراءة القرآن من الموبايل أو التلفزيون؟

دار الإفتاء

ما حكم تصوير الحوادث قبل إسعاف المصابين؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد