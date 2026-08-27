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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية: قرار واشنطن ببيع أسلحة لكوريا الجنوبية تهديد جديد

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أدانت كوريا الشمالية قرار واشنطن ببيع أسلحة لكوريا الجنوبية، معتبرة إياة  “تهديدا جديدا” من كوريا الديمقراطية.

وذكرت كوريا الشمالية، في بيان صادر عن السلطات في في بيونج يانج: "بيونج يانج باتت "تدرك بوضوح" العداء الأمريكي المستمر تجاهها".

وختمت كوريا الشمالية بيانها بالقول: “سنرد بقوة وبشكل فوري على أي أعمال عدائية تجاهنا”.

وفي وقت سابق، أدانت وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ الباليستية.

جاء ذلك خلال اجتماع هاتفي رسمي عقده نائب المدير العام لمكتب شئون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، تاكاشي أريوشي، مع المدير العام لسياسة شبه الجزيرة الكورية بوزارة خارجية كوريا الجنوبية، بايك يونج جين، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ويلزول، وذلك تعقيبا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية.

وأكد الأطراف الثلاثة أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن هذه التصرفات باعتبارها استفزازات تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي.

واتفقوا مجددا على التنسيق الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية أمريكا الأسلحة الأمريكية اليابان

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