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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات يابانية أمريكية كورية جنوبية بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

مباحثات يابانية أمريكية كورية جنوبية بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية
مباحثات يابانية أمريكية كورية جنوبية بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية
أ ش أ

أدانت وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/، إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ الباليستية.

جاء ذلك خلال اجتماع هاتفي رسمي عقده نائب المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، تاكاشي أريوشي، مع المدير العام لسياسة شبه الجزيرة الكورية بوزارة خارجية كوريا الجنوبية، بايك يونج جين، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ويلزول، وذلك تعقيبا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يوم أمس الخميس، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية.

وأكد الأطراف الثلاثة أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن هذه التصرفات باعتبارها استفزازات تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي.

واتفقوا مجددا على التنسيق الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ الباليستية نائب المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا وزارة الخارجية اليابانية

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