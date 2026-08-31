كوريا الشمالية: سياستنا تجاه الولايات المتحدة لم تتغير

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنها لم تغير سياستها تجاه الولايات المتحدة .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية، "إن موقف الولايات المتحدة العدائي تجاه بيونج يانج أصبح أكثر وضوحًا في الآونة الأخيرة، حيث تواصل اتخاذ إجراءات عدائية تحت شعار نزع السلاح النووي وحقوق الإنسان"، وفق وصفه .

وأضاف " أن كوريا الشمالية تمتلك الأسلحة النووية وتعززها باستمرار بغرض الدفاع عن سيادة البلاد وضمان السلام والأمن في المنطقة، مما يعكس تمسُّك بيونج يانج بتطوير قدراتها النووية والصاروخية".

وأشار البيان إلى تصريحات سابقة أدلى بها متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولون آخرون معنيون في الإدارة الأمريكية، الأربعاء الماضي، حيث قالوا إن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية لم تتغير، مؤكدين أن واشنطن لا تزال ملتزمة بنزع السلاح النووي الكامل لبيونج يانج.

ولفت البيان إلى إعلان الجيش الأمريكي عن خطته لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة متعددة المجالات بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، تحمل اسم "حافة الحرية"، والتي قال البيان "إنها تشكل تهديداً لكوريا الشمالية ودول المنطقة".

وأوضح البيان "أن هذه التصريحات كشفت بشكل أكثر صراحة عن محاولة واشنطن إلى تشويه صورة كوريا الشمالية وإثارة عدم الاستقرار داخلها، إذ تحدث المسؤولون الأمريكيون عن "انتهاكات حقوق الإنسان" من جانب جهة ما في البلاد.