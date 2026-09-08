محافظ الغربية يسلم 4 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

في خطوة تحمل أهمية كبيرة للمواطنين، سلّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، 4 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة، لتصبح حيازتهم للأراضي مقننة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ومن خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

توجيهات محافظ الغربية

وحرص المحافظ خلال تسليم العقود على متابعة إجراءات التقنين والاطمئنان إلى إنهاء الملفات المستوفاة، مؤكدًا أن المحافظة تواصل العمل على تسريع الإجراءات وتقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، بما يحقق الاستقرار القانوني لهم ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

تحرك تنفيذي عاجل

ويأتي تسليم العقود تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة أمام المواطنين الجادين. وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار المحافظة في التعامل مع هذا الملف بكل اهتمام، موضحًا أن المنصة الوطنية تتيح للمواطنين تقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، وداعيًا الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع في تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة.