مي عمر تستعرض رشاقتها في حفل موريكس دور.. شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في موريكس دور 2026.

تفاصيل إطلالة مي عمر

تألقت مي عمر بإطلالة من أختيار الإستايليت سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان طويل أنيق واتسم التصميم بالقماش المطرز الذي مزج بين اللون البيج و النبيتي وحمل توقيع مصمم الأزياء العالمي طوني ورد.

تزينت مي عمر ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.