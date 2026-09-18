الداخلية تكشف ملابسات فيديو منادي سيارات يطلب أموالًا من قائد سيارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادي سيارات؛ لقيامه بطلب مبلغ مالي منه نظير توقف سيارته بأحد المناطق بالجيزة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، إبان تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعمله بمهنة منادي سيارات «دون ترخيص»؛ للتربح ماليًا.

واتُخذت الإجراءات القانونية.