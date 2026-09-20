ريال مدريد يتراجع للمركز الرابع.. بيتيس يتعادل مع ديبورتيفو 1-1 في الدوري الإسباني

تعادل فريق ريال بيتيس مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بهدف واحد لكل منهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال بيتيس بهدف لاعبه خوان هيرنانديز في الدقيقة 43، قبل أن يدرك ديبورتيفو التعادل في الدقيقة 87 بضربة رأسي للاعبه فياريس، ليحصد لفريقه نقطة ثمينة في مشواره بالليجا.

التعادل رفع رصيد ريال بيتيس إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الليجا الإسبانية، ويجبر ريال مدريد على التراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد خسارته اليوم أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2، فيما حصد ديبورتيفو لاكورونيا نقطته العاشرة في المركز السابع.

وفي لقاء آخر أقيم في نفس التوقيت، فاز فياريال على ضيفه ليفانتي 3-1.