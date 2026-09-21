هل تعرض ريال مدريد للظلم أمام أتلتيكو؟.. وسر استمرار فينيسيوس رغم سوء مستواه

أكد محمد علاء، المحلل الكروي، أن ريال مدريد تعرض لظلم واضح خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، مشيرًا إلى وجود عدد من الحالات التحكيمية التي أثرت على أحداث المباراة.

قال محمد علاء، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «ريال مدريد تعرض لظلم واضح في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد، بالتحديد في كرة جود بيلينجهام، الذي تعرض لتعمد وأذى مباشر من كريستيان روميرو، وكذلك الكرة التي تعرض فيها فالفيردي للإصابة، والتي أراها كارثة وليست مجرد خطأ ارتكبه اللاعب كانج إن لي».

وأضاف: «الحكم تغاضى عن احتساب طردين للاعبي أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد، وهو ما كان له تأثير على سير المباراة».

وتطرق محمد علاء للحديث عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قائلًا: «فينيسيوس بقاله سنتين بعيد كل البعد عن مستواه الحقيقي، بالتحديد منذ ما خسر جائزة الكرة الذهبية، ووصل لمرحلة تقريبًا ما بقاش عارف هو ممكن يقدم إيه تاني علشان يفوز بها».

وتابع: «فينيسيوس جونيور مستمر مع ريال مدريد تسويقيًا وليس رياضيًا».

وواصل المحلل الكروي حديثه عن وضع ريال مدريد، قائلًا: «الجيل اللي فات بتاع ريال مدريد، اللي فاز بـ3 بطولات دوري أبطال ورا بعض، كانوا بيعظموا من قيمة الفريق، وسلطة النجوم كانت كبيرة للغاية في ريال مدريد».

واختتم محمد علاء تصريحاته قائلًا: «مهما كان المدير الفني الموجود أو اللي هييجي، مش هيقدر يسيطر على اللاعيبة دي، ولا هيستجيبوا لأفكاره ورغباته، زي ما حصل مع تشابي ألونسو قبل كده في صدامه مع بعض اللاعيبة».