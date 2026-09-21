قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من القرية إلى السوق.. كيف يدعم صندوق الصناعات الريفية والبيئية الحرف والمنتجات المصرية؟
تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد
طلب 80 مليون في الزمالك.. حقيقة الـ5 ملايين في عقد زيزو مع الأهلي
انفجارات ضخمة تهز سوريا.. مشاهد متداولة لحرائق في مستودع للذخيرة
آية الرزق.. رددها النبي وقال عنها لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم
10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان
تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم
6 قـ.تلى من الجيش الباكستاني.. اشتباكات مسلحة تشعل الحدود مع أفغانستان
أحمد العوضي: الحب ممكن ينتهي.. وحلم الأبوة حاضر في حياتي
القبض على المتهم الثاني في واقعة دهس سيدة خلال سباق سيارتين بالتجمع
مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي
250 مليون جنيه.. أيمن فتحي: الأهلي من أكثر الأندية سدادا للضرائب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل تعرض ريال مدريد للظلم أمام أتلتيكو؟.. وسر استمرار فينيسيوس رغم سوء مستواه

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

أكد محمد علاء، المحلل الكروي، أن ريال مدريد تعرض لظلم واضح خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، مشيرًا إلى وجود عدد من الحالات التحكيمية التي أثرت على أحداث المباراة.

قال محمد علاء، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «ريال مدريد تعرض لظلم واضح في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد، بالتحديد في كرة جود بيلينجهام، الذي تعرض لتعمد وأذى مباشر من كريستيان روميرو، وكذلك الكرة التي تعرض فيها فالفيردي للإصابة، والتي أراها كارثة وليست مجرد خطأ ارتكبه اللاعب كانج إن لي».

وأضاف: «الحكم تغاضى عن احتساب طردين للاعبي أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد، وهو ما كان له تأثير على سير المباراة».

وتطرق محمد علاء للحديث عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قائلًا: «فينيسيوس بقاله سنتين بعيد كل البعد عن مستواه الحقيقي، بالتحديد منذ ما خسر جائزة الكرة الذهبية، ووصل لمرحلة تقريبًا ما بقاش عارف هو ممكن يقدم إيه تاني علشان يفوز بها».

وتابع: «فينيسيوس جونيور مستمر مع ريال مدريد تسويقيًا وليس رياضيًا».

وواصل المحلل الكروي حديثه عن وضع ريال مدريد، قائلًا: «الجيل اللي فات بتاع ريال مدريد، اللي فاز بـ3 بطولات دوري أبطال ورا بعض، كانوا بيعظموا من قيمة الفريق، وسلطة النجوم كانت كبيرة للغاية في ريال مدريد».

واختتم محمد علاء تصريحاته قائلًا: «مهما كان المدير الفني الموجود أو اللي هييجي، مش هيقدر يسيطر على اللاعيبة دي، ولا هيستجيبوا لأفكاره ورغباته، زي ما حصل مع تشابي ألونسو قبل كده في صدامه مع بعض اللاعيبة».

ريال مدريد اتليتكو مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

وزير الطيران يحسم حقيقة بيع مطارات مصر.. ويكشف خطة طرح 11 مطارًا

وزير الطيران يحسم حقيقة بيع مطارات مصر.. ويكشف خطة طرح 11 مطارا

وزير الطيران: مصر للطيران ضمن أفضل 50 شركة بالعالم.. ونستهدف العودة لعصرها الذهبي

وزير الطيران: مصر للطيران ضمن أفضل 50 شركة بالعالم.. ونستهدف العودة لعصرها الذهبي

الجنيه

خبير اقتصادي: العملات العالمية شهدت تغيرات ملحوظة.. والدولار تراجع 30%

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد