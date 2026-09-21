عمر خضر: الدوري المصري محطة للعودة إلى أوروبا.. والنظام سر تفوقهم

تحدث عمر خضر، لاعب نادي زد، عن تجربته الاحترافية السابقة في أوروبا، مؤكدًا أن وجوده في الدوري المصري يمثل محطة مؤقتة ضمن مشواره، وأن هدفه الأساسي هو العودة للاحتراف الأوروبي من جديد.

وقال خضر: "الدوري المصري مجرد محطة بالنسبة لي من أجل العودة إلى أوروبا مرة أخرى".

وأضاف لاعب زد متحدثًا عن تجربته في إنجلترا: "النظام في أوروبا يأتي قبل أي شيء، ومدرب أستون فيلا استبعدني من قائمة إحدى المباريات بسبب وضعي يدي في جيبي".

وتطرق عمر خضر إلى الفارق بين مصر وأوروبا في التعامل مع المواهب، موضحًا: "مصر لديها مواهب أكثر وأفضل من إنجلترا وأوروبا، لكنهم متفوقون علينا لأنهم يهتمون بكل شيء، بداية من النشأة والتعليم".