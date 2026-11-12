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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير من الاستخدام العشوائي لـ المضادات الحيوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذر الدكتور ناجي ألفريد، استشاري الأمراض الباطنة، من الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجرعة ومواعيد تناول الدواء ومدة العلاج التي يحددها الطبيب، لتجنب مقاومة الميكروبات لـ المضادات الحيوية.

وأوضح ناجي ألفريد خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ومحمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" أن هناك 3 قواعد أساسية عند تناول المضادات الحيوية، تتمثل في تحديد الجرعة المناسبة، والالتزام بمواعيد تناولها، واستكمال المدة العلاجية المقررة، سواء كانت 5 أو 7 أو 10 أيام.

وأضاف أن عدم الالتزام بالخطة العلاجية قد يمنح البكتيريا فرصة لمقاومة المضاد الحيوي، بما يؤدي إلى تراجع فاعليته وعدم قدرته على القضاء على الميكروب، مؤكدا أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يمثل مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

وأشار استشاري الأمراض الباطنة إلى اختلاف الإصابات الفيروسية عن البكتيرية، موضحا أن بعض المؤشرات، مثل طبيعة ارتفاع درجة الحرارة، قد تساعد في التمييز بينهما، مع ضرورة التشخيص الطبي لتحديد العلاج المناسب.

الأمراض الباطنة المضادات الحيوية درجة الحرارة البكتيريا

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