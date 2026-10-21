معهد تيودور بلهارس يحذر: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يهدد المرضى داخل المستشفيات

حذرت الدكتورة منار زيتون، المشرفة على وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، من الاستخدام غير المبرر أو العشوائي للمضادات الحيوية، مؤكدة أنه يسهم في زيادة مقاومة البكتيريا للعلاج، ويؤدي إلى إطالة فترة العلاج والإقامة بالمستشفيات، وزيادة المضاعفات والتكاليف الطبية.

وقالت زيتون إن المرضى المصابين ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية قد ينقلون العدوى إلى مرضى آخرين داخل المستشفيات، ما يستدعي الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وتطبيق قواعد العزل المناسبة، إلى جانب ترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وأكدت أن مكافحة العدوى مسؤولية مشتركة بين الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض والعاملين بالمعامل وجميع أفراد المنظومة الصحية، مشددة على أهمية الحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية وعدم استخدامها إلا عند الحاجة ووفقًا للتوجيهات الطبية.

وأوضحت أن المضادات الحيوية ليست مجرد علاج للاستخدام الحالي، بل مورد علاجي مهم يجب الحفاظ على فاعليته لضمان القدرة على مواجهة العدوى البكتيرية في المستقبل.

ويواصل معهد تيودور بلهارس للأبحاث تقديم سلسلة الفيديوهات التوعوية "العلم... حياة"، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد العزيز، القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، بهدف تبسيط المعلومات والمعارف العلمية وتقديمها للجمهور بأسلوب سهل وميسر، بما يساعد غير المتخصصين على فهمها والاستفادة منها في حياتهم اليومية.