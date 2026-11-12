الإسكندرية: ضبط موقع غير مرخص لذبح الماشية بأختام مزيفة

تمكن فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري، من ضبط حوش غير مرخص ومجهز لأعمال الذبح، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وأسفرت الحملة عن ضبط شخصين لقيامهما بإدارة واستغلال الحوش الكائن بعزبة الشامي، يستخدم في ذبح الماشية خارج المجازر الحكومية ودون إشراف طبي بيطري، مع استخدام أختام مقلدة تحاكي أختام المجازر الحكومية لختم اللحوم الناتجة عن عمليات الذبح، بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها وتضليل المستهلكين بشأن مصدرها وسلامتها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 870 كجم من اللحوم البقرية، منها كميات تحمل أختامًا مقلدة وأخرى بدون أختام، بالإضافة إلى ضبط إسطمبة بلاستيكية تحمل نقوشًا وبيانات تحاكي أختام المجازر الحكومية، وزجاجة بلاستيكية تحتوي على مادة سائلة حمراء تستخدم في ختم اللحوم.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة بالمتهمين والمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة الإسكندرية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول اللحوم، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين.