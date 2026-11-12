دار «كلمات» تقدم برنامجاً ثقافياً متنوعاً بمعرض الشارقة الدولي للكتاب يجمع القراءة والتراث والتوعية المجتمعية

تقدم دار «كلمات»، إحدى دور النشر التابعة لمجموعة «كلمات»، برنامجاً ثقافياً متنوعاً ضمن مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، يتضمن إطلاق إصدارات جديدة، وتنظيم جلسات قرائية وحوارية، بمشاركة نخبة من المؤلفين والمتخصصين؛ لمناقشة قضايا تربوية ومجتمعية، وتسليط الضوء على التراث الإماراتي وتوظيفه في أدب الأطفال واليافعين.

ويجمع البرنامج بين اللقاءات المباشرة مع المؤلفين، وجلسات قراءة وتوقيع الكتب، إلى جانب إطلاق سلسلة قصصية جديدة بالتعاون مع بلدية دبا الحصن، بما يعزز حضور أدب الطفل واليافعين، ويفتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع الكتاب والقراءة.

وفي إطار التوعية المجتمعية، نظمت الدار يوم 5 نوفمبر جلسة قرائية قدمتها المؤلفة نيرمين مجدي بدر، استعرضت خلالها قصتها «هل ستدخل عربة المثلجات؟»، الموجهة للأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، كما شاركت في جلسة حوارية بعنوان «من القصة إلى الحوار الآمن.. كيف نتحدث مع أطفالنا عن حماية الجسد؟»، بمشاركة الدكتورة بانا بوزبون من إدارة سلامة الطفل، وإدارة رانيا حسن.

وتناولت الجلسة دور قصص الأطفال في تهيئة بيئة آمنة للحوار حول حماية الجسد والسلامة الشخصية، ومساعدة الصغار على التعبير عن مشاعرهم، ورفض المواقف التي تسبب لهم عدم الارتياح، وطلب المساعدة عند الحاجة، فضلاً عن مسؤولية أولياء الأمور والمربين في تحويل مفاهيم الحماية إلى مهارات عملية لدى الأطفال، من خلال الحوار والتدريب بعيداً عن التخويف.

وشهد جناح الدار يوم 6 نوفمبر إطلاق وتوقيع كتاب «على هذا الكرسي» للمؤلف ناصر الدوسري، المعروف باسم «السيد نون»، ضمن جلسة قرائية استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، أتاحت لهم التعرف إلى الإصدار الجديد والالتقاء بمؤلفه.

كما قدمت المؤلفة رهف السبع يوم 7 نوفمبر جلسة قرائية لكتابها «هلوسيتو»، استهدفت الفئة العمرية نفسها، وشجعت الأطفال على التفاعل مع أحداث القصة والاستماع إليها في أجواء محفزة على القراءة واكتشاف عالم الكتب.

وفي سياق الاهتمام بأدب اليافعين واستلهام الموروث الثقافي الإماراتي، استضاف جناح «كلمات» يوم 8 نوفمبر المؤلف محمد العتيبة لتوقيع كتابه «The Pearl»، الذي يمزج بين المغامرة والغموض والخيال، مستلهماً عناصر من التراث الإماراتي.

وشارك العتيبة في اليوم نفسه في جلسة حوارية بعنوان «ما وراء اللؤلؤة: استكشاف الزمن والتراث ورواية القصص مع محمد العتيبة»، بالملتقى رقم 2، وأدارتها المترجمة والمستشارة الثقافية لينا طراقجي، حيث تناولت مصادر إلهام الرواية والقصة الحقيقية للؤلؤة الطبيعية التي شكلت نقطة انطلاق لأحداثها، إلى جانب آليات توظيف التراث الإماراتي في بناء حكاية تجمع بين الماضي والحاضر والسفر عبر الزمن.

كما ناقشت الجلسة التحديات الإبداعية المرتبطة بالمزج بين التاريخ والخيال والغموض في الأعمال الأدبية الموجهة إلى القراء اليافعين.

وضمن برنامج الإصدارات الجديدة، أطلقت الدار سلسلة «دبا الحصن»، ثمرة مشروع ثقافي بالتعاون مع بلدية دبا الحصن، من خلال ثلاثة لقاءات مع مؤلفات السلسلة، بدأت يوم 9 نوفمبر بمشاركة مريم الجمال، وتواصلت يوم 10 نوفمبر بمشاركة نورة الخوري، فيما شهد يوم 12 نوفمبر لقاءً مع ناديا النجار، للتعريف بالسلسلة وإصداراتها أمام جمهور المعرض.

وتعكس هذه الفعاليات تنوع توجهات دار «كلمات» في مجال النشر الموجه للأطفال واليافعين، من خلال تقديم أعمال أدبية تتيح مناقشة القضايا التربوية والاجتماعية، وأخرى تستلهم التراث الإماراتي، إلى جانب إصدارات تقدم تجارب قصصية جديدة، مع تعزيز التواصل المباشر بين المؤلفين والقراء.