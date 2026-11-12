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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من أنطاليا .. جوتيريش يدعو إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري

من أنطاليا .. جوتيريش يدعو إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري
من أنطاليا .. جوتيريش يدعو إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري
أ ش أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال انتقال يستند إلى أسس علمية ويتسم بالعدالة والتنظيم والإنصاف، بما يضمن عدم تخلف أي طرف عن الركب.

وقال جوتيريش - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الخميس - "لقد آن الأوان للتحرر من الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانطلاق نحو مستقبل تقوده الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأضاف أن الطاقة النظيفة لم تعد مجرد خيار للمستقبل، بل أصبحت الأقل تكلفة بين مصادر توليد الكهرباء الجديدة في معظم أنحاء العالم، مشيرا إلى أنها تواصل إحراز تقدم حتى في ظل أصعب التحديات السياسية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة أسس علمية

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