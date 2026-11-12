الفرقة العُمانية تهدي حاكم الشارقة "رزفة" تراثية.. ومعرضها للكتاب يحتفي بتنوع الثقافات ومبادرات تفاعلية للمستقبل

عكست مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، عمق الروابط الثقافية والتراثية التي تجمعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عروض الفنون الشعبية التي تصدرتها فرقة "بن داود للفنون الشعبية" العُمانية، إلى جانب تنوع الإصدارات الأدبية والمعرفية والأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تحتضنها أجنحة المعرض، بمشاركة ناشرين من مختلف دول العالم.

وقدمت الفرقة العُمانية عرضًا لفن "الرزفة" الشعبي في ردهات المعرض، تخللته قصيدة مهداة إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كتب كلماتها الشاعر العُماني ناصر البادي، واستهلها بقوله "سلام لك يا الشيخ سلطان.. سلام ونثني بالتراحيب"، وسط تفاعل لافت من زوار المعرض مع الإيقاعات والأداء الجماعي للفرقة.

وحملت أبيات القصيدة معاني المحبة والتقدير لحاكم الشارقة، مستحضرة مكانته وجهوده وبصماته الثقافية، ومختتمة بالدعاء له بالصحة وطول العمر، في تعبير فني يجسد أواصر الأخوة والتواصل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.

وجاء العرض ليبرز فن الرزفة باعتباره أحد الفنون الشعبية الأصيلة المشتركة بين البلدين، ويقدم نموذجًا حيًا للتراث الخليجي الذي تتوارثه الأجيال، وتحرص المؤسسات الثقافية على صونه وتعريف الجمهور به، في إطار المشاركة العُمانية التي تحتفي بتنوع الموروث الثقافي والفني.

وفي سياق آخر، سلط معرض الشارقة الدولي للكتاب الضوء على ظاهرة تنوع لغات النشر، من خلال مشاركة أكثر من 80 دار نشر تقدم إصدارات بلغات تختلف عن اللغات السائدة في بلدانها، في مشهد يعكس اتساع حركة الترجمة والتبادل الثقافي، وتعدد احتياجات القراء والباحثين والجاليات في مختلف الأسواق.

وكشفت تجارب عدد من الناشرين المشاركين عن دوافع متنوعة لاختيار النشر بلغات أخرى، تتراوح بين نقل الأدب العالمي إلى اللغة العربية، وتلبية احتياجات الجاليات العربية في الخارج، وتوفير المراجع العلمية والدراسية للطلاب والباحثين، وصولاً إلى الاستجابة لاهتمام الأسر بتعليم أطفالها اللغات الأجنبية.

ففي السويد، بدأت دار "المنى" في استوكهولم عام 1984، مع اهتمام خاص بأدب الناشئة وترجمته إلى العربية، حيث أوضحت هبة النداف، مسؤولة الجناح، أن الدار تعمل على نقل الأدب السويدي والإسكندنافي إلى القراء العرب، ولا سيما الفئة العمرية بين 12 و18 عامًا، وتشجيع أبناء الجاليات العربية على القراءة بلغتهم الأم.

وأضافت أن من أبرز إصدارات الدار كتاب "الولد الذي عاش مع النعام"، الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات ضمن منهجها الدراسي، إلى جانب "عساكر قوس قزح" و"آن في المرتفعات الخضراء".

ومن المملكة المتحدة، تقدم شركة "الوراق للنشر المحدودة" تجربة في الترجمة بين العربية واللغات الأجنبية، حيث أوضح الباحث والناشر ماجد شبّر أن الدار تستفيد من المؤلفات والدراسات الموجودة في المكتبات والجامعات الأوروبية، لنقلها إلى القارئ العربي، مع التركيز على الدراسات الاستشراقية والبحوث المتعلقة بالتراث العربي والإسلامي.

كما تستعرض دار "الحكمة" في لندن تجربة بدأت عام 1991، تخصصت خلالها في الكتب العربية والمؤلفات المرتبطة بالثقافة العربية والإسلامية ومذكرات السياسيين العرب والعراقيين، وقال صاحب الدار حازم السامرائي إن مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب تمتد لأكثر من 30 عامًا، ضمن حرصها على إيصال الكتاب العربي إلى قرائه في مختلف الأسواق.

وفي تركيا، ارتبط توجه بعض المؤسسات إلى نشر الكتب العربية باحتياجات المؤسسات التعليمية والطلاب، حيث أوضح محمد باقي أورنك، المحقق بالقسم العلمي في المكتبة الهاشمية بإسطنبول، أن المكتبة التي تأسست عام 2010 بدأت بإصدار الكتب التدريسية في الصرف والنحو والبلاغة والمنطق والفقه وأصوله، لتلبية احتياجات المدارس التي تدرس اللغة العربية والعلوم الشرعية بها.

وتتنوع إصدارات مكتبة الإرشاد التركية، بحسب إسحاق أيدن، مسؤول المبيعات الإلكترونية، بين السياسة والاقتصاد والعلوم الإسلامية والحديث والتفسير، وتستهدف قراء من جنسيات متعددة، بينهم العرب والأتراك والأفغان والباكستانيون.

وفي المقابل، تتجه دور نشر عربية إلى تقديم إصدارات باللغات الأجنبية، حيث أوضحت سحر هلال، الرئيسة التنفيذية ومديرة المبيعات في مؤسسة "بوكس آند بيوند" بلبنان، أن المؤسسة التي تأسست عام 2016 تتخصص في الكتب الإنجليزية المتعلقة بالفنون والعمارة والتصميم والرسم والأشغال اليدوية والأزياء، مشيرة إلى أن الجامعات تمثل الشريحة الأبرز من عملائها، إلى جانب المهتمين بتعلم الفنون وممارستها.

وفي مصر، تركز دار "رين تري بوكس" على كتب الأطفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب مجموعة من الكتب العربية، وقال مدير المبيعات نور الدين سعيد إن إصدارات الدار تستهدف الأطفال من عمر سنة ونصف إلى تسع سنوات، وتجمع بين التعليم والترفيه والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ المبسط والقصص الكلاسيكية.

كما اختارت دار "إنك آند بيكسيلز للنشر" في دولة الإمارات التركيز على الكتب الإنجليزية، استجابة لتنوع الجنسيات والثقافات في المجتمع، وأوضح صاحب الدار شهزاد أحمد أن إصداراتها تشمل الكتب المدرسية والأكاديمية والروايات والكتب المصورة ومؤلفات تطوير الذات، وتخاطب مختلف الفئات العمرية، من الأطفال إلى البالغين.

وتعكس هذه التجارب دور معرض الشارقة الدولي للكتاب في توفير منصة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الناشرين من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة القراء، وتعزيز حركة الترجمة والنشر متعدد اللغات.

وفي إطار الأنشطة التفاعلية التي يقدمها المعرض، أطلقت مدينة الشارقة للنشر مبادرة "بطاقة بريدية إلى المستقبل"، التي تتيح للزوار كتابة رسائل إلى أنفسهم تتضمن أمنياتهم وأهدافهم وأفكارهم المستقبلية، وإيداعها في صندوق بريد مخصص، لتصل إليهم بعد عام كامل، إما عبر البريد الإلكتروني أو ورقيًا إلى عناوينهم البريدية، وفق اختيار المشاركين.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الزوار على التعبير عن تطلعاتهم الشخصية وتحويلها إلى أهداف قابلة للتحقيق، سواء تعلق الأمر بتعلم مهارة جديدة أو إنجاز مشروع أو تحقيق أمنية مؤجلة، بما يمنحهم فرصة لمراجعة ما كتبوه بعد عام ومقارنة طموحاتهم بما تحقق منها.

وتقدم المبادرة تجربة تجمع بين القراءة والتأمل والتخطيط للمستقبل، من خلال رسالة يكتبها الزائر لنفسه اليوم، ويستعيدها بعد عام لتكون مناسبة لتقييم الإنجازات وتجديد الدافع نحو تحقيق الأهداف التي لا تزال قيد الانتظار.

وتتضافر هذه الفعاليات والعروض والمبادرات لتبرز تنوع البرنامج الثقافي للدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتؤكد أهمية مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف في تقديم موروثها الثقافي والفني، وتعزيز جسور التواصل بين الثقافات، في حدث يجمع التراث والإبداع وصناعة النشر والتجارب المعرفية المعاصرة.