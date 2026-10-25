من قلب التاريخ.. رانيا هاشم تكشف كواليس المطابع الأميرية في رحلة بين عبق الماضي وتكنولوجيا الحاضر

في رحلة استثنائية إلى قلب التاريخ، تأخذ الإعلامية رانيا هاشم مشاهدي قناة «إكسترا نيوز» في جولة خاصة من داخل المطابع الأميرية، عبر برنامج «البعد الرابع»، لكشف كواليس العمل داخل هذا الصرح العريق، الذي ارتبط اسمه بتاريخ الطباعة والنشر في مصر، وكان شاهدًا على مراحل مهمة من تطور الدولة المصرية.

وتفتح الحلقة أبواب المطابع الأميرية أمام المشاهدين للتعرف على تفاصيل العمل داخلها، ورحلة الطباعة من بدايتها وحتى خروج المطبوعات إلى النور، في جولة تجمع بين عراقة التاريخ وتطور التكنولوجيا، وتسلط الضوء على دور الطباعة في نشر المعرفة وتوثيق الوثائق والمعلومات وحفظ ذاكرة الدولة.

ولا تقتصر الجولة على استعراض تاريخ المكان، بل تمتد إلى التعرف على طبيعة العمل داخل المطابع، ومراحل إنتاج المطبوعات، والتطورات التي شهدتها صناعة الطباعة، والتحديات التي تواجه المؤسسات العريقة في مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتطرح الحلقة تساؤلات حول كيفية الحفاظ على الخبرات المتراكمة والهوية التاريخية، بالتوازي مع تحديث أساليب العمل وتطوير أدوات الإنتاج، في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا وتتعدد فيه وسائل تداول المعلومات.

وتأتي هذه الجولة في إطار رؤية برنامج «البعد الرابع» لتقديم محتوى إعلامي يتجاوز حدود المشهد الظاهر، ويقترب من المؤسسات المصرية من الداخل، كاشفًا تفاصيل عملها ودورها في حياة المواطنين، ومسلطًا الضوء على قصص تستحق أن يعرفها الجمهور.