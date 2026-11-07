موهبة واعدة .. كواليس استبعاد عمر سيد معوض من قائمة الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس استبعاد عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي الشاب، من قائمة الفريق لمواجهة السكة الحديد الأخيرة، مؤكدًا وجود قناعة كبيرة داخل النادي بإمكانيات اللاعب، باعتباره أحد المواهب الواعدة التي تستحق الحصول على الاهتمام والفرصة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تقديرًا كبيرًا لموهبة عمر سيد معوض، رغم عدم وجوده في قائمة المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ضمه كان الخيار الأفضل، من أجل زيادة حدة المنافسة بين اللاعبين ومنح العناصر الشابة فرصة لإثبات قدراتها.

وأضاف أن سيد معوض، نجم الأهلي السابق ووالد اللاعب، عبّر عن غضبه من استبعاد نجله، بعدما نشر تعليقًا عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، في إشارة إلى عدم رضاه عن القرار.

وأشار إلى أن عمر سيد معوض كان محط اهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث امتلك عروضًا للرحيل، وكان من بينها ريال بيتيس الإسباني، إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي حالت دون إتمام انتقاله.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن عمر سيد معوض يمتلك موهبة وإمكانيات جيدة، لكنه يحتاج إلى الحصول على فرص مشاركة منتظمة مع الفريق الأول للأهلي، حتى يتمكن من تطوير مستواه وإظهار قدراته بصورة أكبر.