ضبط عامل تعدى على سيدة بالسب والضرب بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (عامل) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب ورشقها بالحجارة محدثاً إصابتها بكدمات متفرقة لخلافات بينهما حول قيامها بفسخ خطبة شقيقتها منه.



أمكن تحديد وضبط (المشكو فى حقه الظاهر بالمنشور- مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

