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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شعر بإعياء داخل ميكروباص.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة مدير حسابات على الدائرى

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص حال قيامه بترك أحد الأشخاص مسجى أرضاً بجانب أحد الطرق لشعوره بحالة إعياء بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (سائق سيارة إسعاف) بتلقيه بلاغ من غرفة عمليات الإسعاف وحال وصوله لمحل البلاغ عثر على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "متوفى" أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبالإنتقال لمحل الواقعة تبين أن المتوفى (مدير حسابات بإحدى الشركات – مقيم بدائرة القسم) مسجى أرضاً وبحوزته كافة متعلقاته الشخصية وتوفى عقب نزوله من سيارة ميكروباص لشعوره بحالة إعياء.

وبالتقابل مع (خطيب ابنة المتوفى – مقيم بذات الدائرة) ، وبسؤاله أقر بتلقى ابنة المتوفى إتصالا من قائد السيارة الميكروباص يفيد بشعور المتوفى بحالة إعياء عقب نزوله من السيارة “الظاهرة بمقطع الفيديو”.

وبالتواصل هاتفياً مع ابنة المتوفى أيدت ما سبق وأضافت أن والدها يعانى من "تضخم بعضلة القلب" ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاته ، كما ورد التقرير الطبى الذى يفيد بعدم وجود شبهة جنائية فى وفاته .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص

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