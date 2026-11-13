قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الأمن يصوت بالإجماع لتمديد العقوبات المتعلقة باليمن
ترامب: لن أتردد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران ما لم تحقق ما نريده
التضامن: «سجين زفتى» عمل درامى للتوعية بمخاطر النصب في جمع التبرعات
منافسه ساخنة في انتخابات نادي المنيا الرياضي اليوم .. صور
فرق طبية في 3 مناطق بالأقصر.. استمرار تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» للمواطنين
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس.. الانقلاب الشتوي يرتبط بميل محور الأرض
نقل مباراة أستراليا والأردن الودية إلى قطر بسبب مخاوف أمنية
مصرع شاب طعنًا بآلة حادة خلال حفل زفاف بقرية الخطارة بقنا
سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟
التضامن: مبادرة «ازرع» تدعم 120 ألف مزارع وزراعة 300 ألف فدان قمح
عصام كاريكا ومايان محمود يطرحان دويتو "الإكس بتاعتي" عبر المنصات الرقمية
الأكثر شيوعاً بين الرجال.. توصيات جديدة للوقاية من سرطان البروستاتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: إدماج ذوي الإعاقة بمنظومة التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 يواصل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة المقبلين على الزواج، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لرفع الوعي لدى الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز قيم الدمج والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء أسر مستقرة ومجتمع أكثر احتواءً وتماسكًا.

وأوضحت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، أن التدريبات التفاعلية الدامجة تأتي انطلاقًا من حرص البرنامج على إتاحة فرص متكافئة للتوعية والتدريب للشباب المقبلين على الزواج، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة التدريبية والمجتمعية، بما يعزز التفاعل والتواصل بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

وأضافت فارس أن التدريبات تعتمد على نموذج تفاعلي يجمع بين الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة من المقبلين على الزواج داخل تدريب واحد، بما يتيح بيئة تعليمية ومجتمعية قائمة على المشاركة والتفاعل وتبادل الخبرات، ويسهم في تعزيز مفاهيم تقبل الآخر واحترام الاختلاف وترسيخ قيم الدمج المجتمعي.

وأشارت إلى أن التدريبات نجحت في الوصول إلى نحو 900 مستفيد ومستفيدة من الشباب المقبلين على الزواج، حيث بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في التدريبات نحو 22% من إجمالي المستفيدين على مستوي 6 محافظات "القاهرة – الدقهلية – قنا – أسوان – الأقصر – أسيوط"، بما يعكس اهتمام البرنامج بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج.

وأكدت رندة فارس أن المحتوى التدريبي يستهدف تقديم التوعية اللازمة للشباب حول أهم الموضوعات المرتبطة بالحياة الزوجية وتكوين الأسرة، من خلال مناقشة الجوانب النفسية والاجتماعية والطبية والشرعية، إلى جانب تصحيح عدد من المعلومات والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما يساعد الشباب على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا والاستعداد بصورة أفضل للحياة الزوجية.

وأوضحت أن طبيعة التدريبات التفاعلية تتيح للمشاركين التعبير عن آرائهم وطرح تساؤلاتهم ومناقشة المواقف والتحديات التي قد تواجههم، مع توفير مساحة للتفاعل المباشر وتبادل الخبرات، بما يعزز اكتساب المعارف والمهارات بصورة عملية تتناسب مع احتياجات الشباب المقبلين على الزواج.

وأضافت أن مبادرة التدريبات التفاعلية الدامجة تمثل أحد المسارات التي يعمل من خلالها برنامج «مودة» على تعزيز مفهوم الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليس فقط من خلال إتاحة المشاركة في التدريبات، وإنما من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع الشباب معًا، وتدعم بناء علاقات قائمة على الفهم والاحترام وقبول الاختلاف.

ويواصل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» جهوده في تنفيذ برامجه التدريبية والتوعوية الموجهة للمقبلين على الزواج، بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتكوين أسر مستقرة، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الزوجين، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.

الأسرة المصرية مودة التدريبات التفاعلية ذوي الإعاقة المقبلين على الزواج الدمج والمشاركة المجتمعية رندة فارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

تركيب عداد كهرباء كودي 2026.. الرابط والشروط والمستندات المطلوبة

تركيب عداد كهرباء كودي 2026.. الرابط والشروط والمستندات المطلوبة

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

برلمانية تطالب الحكومة بتحسين أجور العاملين بشركات إنتاج الكهرباء وصرف مستحقاتهم

النائبة يوستينا رامي جورج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية

السياحة ترد على مقترح يوستينا رامي: ضوابط جديدة لتقنين الشقق الفندقية وتذليل معوقات الترخيص

حماية المستهلك

فاتورة واحدة تحمي حقك.. القانون يواجه مخالفات الموردين بعقوبات تصل لمليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد