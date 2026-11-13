"مودة" ينفذ تدريبات تفاعلية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة المقبلين على الزواج

يواصل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة المقبلين على الزواج، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لرفع الوعي لدى الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز قيم الدمج والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء أسر مستقرة ومجتمع أكثر احتواءً وتماسكًا.

وأوضحت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، أن التدريبات التفاعلية الدامجة تأتي انطلاقًا من حرص البرنامج على إتاحة فرص متكافئة للتوعية والتدريب للشباب المقبلين على الزواج، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة التدريبية والمجتمعية، بما يعزز التفاعل والتواصل بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

وأضافت فارس أن التدريبات تعتمد على نموذج تفاعلي يجمع بين الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة من المقبلين على الزواج داخل تدريب واحد، بما يتيح بيئة تعليمية ومجتمعية قائمة على المشاركة والتفاعل وتبادل الخبرات، ويسهم في تعزيز مفاهيم تقبل الآخر واحترام الاختلاف وترسيخ قيم الدمج المجتمعي.

وأشارت إلى أن التدريبات نجحت في الوصول إلى نحو 900 مستفيد ومستفيدة من الشباب المقبلين على الزواج، حيث بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في التدريبات نحو 22% من إجمالي المستفيدين على مستوي 6 محافظات "القاهرة – الدقهلية – قنا – أسوان – الأقصر – أسيوط"، بما يعكس اهتمام البرنامج بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج.

وأكدت رندة فارس أن المحتوى التدريبي يستهدف تقديم التوعية اللازمة للشباب حول أهم الموضوعات المرتبطة بالحياة الزوجية وتكوين الأسرة، من خلال مناقشة الجوانب النفسية والاجتماعية والطبية والشرعية، إلى جانب تصحيح عدد من المعلومات والمفاهيم المغلوطة المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما يساعد الشباب على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا والاستعداد بصورة أفضل للحياة الزوجية.

وأوضحت أن طبيعة التدريبات التفاعلية تتيح للمشاركين التعبير عن آرائهم وطرح تساؤلاتهم ومناقشة المواقف والتحديات التي قد تواجههم، مع توفير مساحة للتفاعل المباشر وتبادل الخبرات، بما يعزز اكتساب المعارف والمهارات بصورة عملية تتناسب مع احتياجات الشباب المقبلين على الزواج.

وأضافت أن مبادرة التدريبات التفاعلية الدامجة تمثل أحد المسارات التي يعمل من خلالها برنامج «مودة» على تعزيز مفهوم الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليس فقط من خلال إتاحة المشاركة في التدريبات، وإنما من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع الشباب معًا، وتدعم بناء علاقات قائمة على الفهم والاحترام وقبول الاختلاف.

ويواصل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» جهوده في تنفيذ برامجه التدريبية والتوعوية الموجهة للمقبلين على الزواج، بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتكوين أسر مستقرة، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الزوجين، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.