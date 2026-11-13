ملايين المتضررين حول العالم.. مايكروسوفت مازال معطلا وأدوات الإصلاح تفشل في إعادة الخدمات

لا تزال خدمات مايكروسوفت معطلة، بعدما أعلنت الشركة أن الأدوات المستخدمة لإصلاح العطل العالمي "لا تعمل كما هو متوقع"، مما أثر على ملايين المستخدمين، حيث تعطلت خدمات مايكروسوفت 365، وأوتلوك، وتيمز، وكوبايلوت، وون درايف.

انقطاع بدأ الخميس ولم يُحل بعد

بدأ الانقطاع نحو الساعة السادسة مساءً يوم الخميس، حيث أبلغ المستخدمون عن مشاكل في برنامج مايكروسوفت تيمز.

العطل يطال الطيران والقضاء وأجهزة الاستخبارات وأثر العطل - الذي لم يتم إصلاحه بعد - على شركات الطيران والأنظمة القضائية وحتى وكالات التجسس الوطنية في جميع أنحاء العالم.

مايكروسوفت: نعمل بشكل عاجل على الاستعادة



وأعلنت شركة مايكروسوفت في بيانها الأخير أنها تعمل بشكل عاجل على إصلاح المشكلة التي تؤثر على خدماتها.

وقالت: "نواصل العمل على استعادة خوادم الواجهة الأمامية الخاصة بنا مع تنفيذ المزيد من إجراءات تحسين حركة المرور لتحسين استقرار الخدمة وزيادة السعة".

وأضافت الشركة: "نحن نقدر صبر مؤسستكم وتفهمها بينما نعمل على وجه السرعة لحل هذا الحادث".

وشملت المنتجات المتأثرة خدمة المراسلة الفورية Teams، وخدمة الذكاء الاصطناعي Copilot، ورسائل البريد الإلكتروني Outlook، وبعض جوانب خدماتها السحابية.

140 ألف شكوى في ذروة العطل

وفي ذروتها، وصلت المشاكل المبلغ عنها في برنامج Outlook إلى 140 ألف شكوى بحلول الساعة السادسة مساءً أمس، أي أكثر من 2000 ضعف المعدل الطبيعي، وفقاً لموقع Downdetector الإلكتروني للمراقبة.

خوادم تعود ثم تتعطل مجدداً

وفي تحديث صدر يوم الجمعة، قالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنه على الرغم من تمكنها من تشغيل الخوادم عدة مرات خلال الليل بتوقيت المملكة المتحدة، إلا أن تلك الخوادم قد تعطلت.

OpenAI تعلن تأثر منصاتها

كما أبلغت شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، عن مواجهة مشكلات عبر منصاتها.

وقالت شركة OpenAI في بيان على موقعها الإلكتروني: "نحن نحقق في مشكلة تتعلق بموصلات Microsoft حيث قد تنقطع الاتصالات الجديدة ولا تعمل الأدوات كما هو متوقع".

وأضافت: "سنشارككم آخر المستجدات حالما تتوفر لدينا معلومات إضافية".

محاولات لعزل البنية التحتية وتحويل الحركة

وقالت مايكروسوفت إنها جربت عدة حلول للتخفيف من حدة المشاكل، بما في ذلك عزل أجزاء من بنيتها التحتية وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة.

وأضافت الشركة: "لقد راقبنا حالة التغييرات التي تم تطبيقها لتحسين قابلية الخدمة، وتأكدنا من أن التغيير لا يسير كما هو متوقع".

وقدمت الشركة تحديثات منتظمة عبر حسابات Microsoft 365 الرسمية. وكانت قد وجهت الناس في وقت سابق إلى صفحة على موقعها الإلكتروني للحصول على التحديثات، لكن المستخدمين اشتكوا من أن الصفحة لم يتم تحميلها.