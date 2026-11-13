"ترهيب صامت" لتايوان.. الصين تنفذ مناورات غير معلنة في المحيط الهادئ

أجرت الصين مناورة عسكرية كبيرة وغير معلنة عبر غرب المحيط الهادئ وحول تايوان في أوائل نوفمبر، فيما وصفه مسؤولون في تايبيه بأنه حملة "ترهيب صامت" تهدف إلى الضغط على تايوان وحكومات أخرى قبل اجتماعات دولية رئيسية.



وقال مسؤول أمني تايواني كبير، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، إن الجيش الصيني وخفر السواحل حشدوا في وقت ما أكثر من 100 سفينة في المنطقة مطلع هذا الشهر، وأجروا تدريبات تضمنت هجمات محاكاة على جيوش ومدن أخرى، بما في ذلك تايوان.



مناورة كبيرة وغير معلنة حول تايوان



وقال المسؤول إن الانتشار البحري كان أكبر من "مهمة العدالة 2025"، وهي آخر مناورات صينية رسمية استهدفت تايوان قبل عام تقريباً، وواحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الصيني حتى الآن.

وتأتي هذه التدريبات في الوقت الذي كثفت فيه الصين، التي تعتبر تايوان ذات الحكم الديمقراطي جزءاً من أراضيها، ضغوطها العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية، مما أثار إدانة من تايبيه وزاد من المخاوف في العواصم الغربية بشأن احتمالية نشوب صراع.



شي يدعو إلى "إعادة التوحيد" السلمي



وألقى الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الخميس خطاباً سياسياً هاماً حول تايوان، حث فيه على "إعادة التوحيد" السلمي دون أن يذكر استخدام القوة.



وقال المسؤول إنه خلال التدريبات الأخيرة، أطلقت غواصة صينية أيضاً صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من البحر الأصفر باتجاه البر الرئيسي الصيني."لص يخفي مسدساً في جيب معطفه"وقالوا: "إنه تمرين صامت - وفي الواقع، هو ترهيب صامت".



وأضافوا: "هذا يشبه قيام لص بإخفاء مسدس في جيب معطفه، مع توجيه فوهته نحو موظف البنك. هذا يُخيف الموظف ويجبره على تسليم المال، مع تجنب إطلاق الإنذار واستدعاء عدد كبير من رجال الشرطة".



تايوان: الصين تجري تدريبات "منع الوصول إلى منطقة"



وأحالت وزارة الدفاع التايوانية وكالة رويترز إلى تصريحات أدلى بها الوزير ويلينغتون كو هذا الأسبوع، قائلاً إن الصين تجري تدريبات "منع الوصول إلى منطقة" في غرب المحيط الهادئ تشمل حاملة طائرات وتشكيلات بحرية أخرى.

وقالت الصين، التي لم تتخل قط عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، إن حاملة الطائرات تقوم بتدريبات "روتينية" غير موجهة ضد أي دولة.



قمة أبيك على الأبواب.. ولقاء مرتقب بين ترامب وشي



وتستضيف بكين قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الثالثة هذا العام.



وتشارك تايوان أيضاً في قمة أبيك، وقال مصدر استخباراتي أجنبي إن "التدريبات الصامتة التي لم يُعلن عنها اسماً"، نظراً لعدم وجود إعلان علني من جانب الصين، بدت متعمدة، مما يسمح لبكين بممارسة الضغط العسكري مع تجنب رد فعل دبلوماسي عنيف.

وقال المصدر لوكالة رويترز إن الصين عادة ما تجري تدريباتها في الجزء الأخير من العام، عندما يكون الطقس أكثر هدوءاً.



قوات بحرية منسقة من 3 قيادات



وقال مسؤول تايواني إن التدريبات الصينية شملت قوات بحرية منسقة من قياداتها الشرقية والشمالية والجنوبية، وهو نطاق يشير إلى أن بكين كانت تتدرب ليس فقط على سيناريو حصار تايوان ولكن على عمليات أوسع نطاقاً عبر غرب المحيط الهادئ.

وأشار المسؤول إلى أن ذلك يشير أيضاً إلى سعي الصين لدمج الأساطيل الإقليمية في قوة عملياتية واحدة في أعالي البحار.

