ترامب: جماعة الإخوان الأكثر خطورة حاليًا وتهديدها قد يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع البرنامج الإذاعي الأمريكي "هيو هيويت شو" اليوم الخميس، إن جماعة الإخوان هي الأكثر خطورة في الوقت الحالي إذ يمتد تهديدها لأبعد بكثير من منطقة الشرق الأوسط وقد يصل إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال طرحه الإذاعي الأمريكي هيو هيويت، إذ سأل ترامب عما إذا كان الشيوعيون أم جماعة الإخوان أكثر خطورة.

وقال ترامب: إنه يعتقد في الوقت الحالي أن كلاهما خطيران للغاية، ولكنه يرى أن جماعة الإخوان قد تكون أكثر خطورة في الوقت الحالي، ويبدو أنها تحظى بشعبية أكبر.

وأشار ترامب إلى أن تهديدات الإخوان قد تطال أيضًا مدنًا أمريكية بينها سان دييجو ولوس أنجلوس.