سعر الدولار رسميا في البنوك مقابل الجنيه اليوم السبت

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار 53.44 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.37 جنيه للشراء، و53.50 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

تصدّر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة الأسعار الأعلى، إذ سجل الدولار لديه 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع، يليه بنك نكست (NXT) بسعر 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

وجاء بنك الشركة المصرفية (SAIB) في المرتبة الثالثة، بسعر شراء 53.40 جنيه وسعر بيع 53.50 جنيه.

وتساوت أسعار 12 بنكًا عند 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع، هي: الأهلي المصري، وبنك مصر، والبركة، والمصرف العربي، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والكويت الوطني، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وإتش إس بي سي، والعقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي.

وسجل كل من بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) وبنك قطر الوطني (QNB الأهلي) 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع في خمسة بنوك هي: أبوظبي التجاري، والتجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان.

وتداول سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي الأول مصر عند 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع.

فروق محدودة بين البنوك

وتراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك بين 53.34 و53.52 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 53.44 و53.62 جنيه، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في الأسعار.