الاستغناء عن العدادات الكهربائية القديمة بحلول 2027.. خبير طاقة يوضح

كشف أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن طريقة بسيطة يمكن للمواطنين من خلالها التأكد من سلامة عداد الكهرباء ومتابعة معدلات الاستهلاك اليومي، موضحًا أن متابعة قراءة العداد بشكل مستمر تساعد على اكتشاف أي زيادة غير طبيعية في الاستهلاك والتعامل معها مبكرًا.

وقال الشناوي، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك شكاوى من بعض المواطنين بشأن احتساب عدادات الكهرباء فواتير واستهلاكًا أعلى من المعتاد، مشيرًا إلى إمكانية إجراء اختبار بسيط للتأكد من وجود مشكلة بالعداد.

طريقة اكتشاف وجود عطل في عداد الكهرباء

وأوضح خبير الطاقة الكهربائية أن المواطن يمكنه فصل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل، ثم متابعة العداد، فإذا استمر العداد في تسجيل قراءة رغم فصل الأجهزة، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة تستدعي الفحص.

وأضاف أن المواطن في هذه الحالة عليه الاتصال بالخط الساخن لشركة الكهرباء على رقم 121، لتتوجه الشركة وتفحص العداد وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشكلة.

خطة للاستغناء عن العدادات الميكانيكية بحلول 2027

وأشار الشناوي إلى أن الدولة لديها خطة للاستغناء عن عدادات الكهرباء القديمة «الميكانيكية» بحلول عام 2027، موضحًا أن هذه العدادات تعمل منذ أكثر من 20 عامًا، وأن التوجه يستهدف تحديث منظومة العدادات الكهربائية.