إعادة محاكمة 6 متهمين بـ خلية داعش أكتوبر الإرهابية.. بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، بعد قليل، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش أكتوبر.

إعادة محاكمة 6 متهمين بـ خلية داعش أكتوبر الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2018 واحتى 24 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى السادس لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.