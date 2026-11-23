أعلنت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، دعمها الكامل للدراسة البرلمانية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مؤكدة أن مصر لا تعاني نقصًا في البيانات، وإنما يتمثل التحدي الرئيسي في تشتتها بين الجهات والمؤسسات المختلفة، بما يحد من سرعة توظيفها في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي.

وقالت فاخر، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة، إنها تشرفت بالمشاركة في الاجتماعات الثمانية التي عقدتها اللجنة لمناقشة الدراسة، مشيرة إلى أن الدولة تمتلك محورًا رقميًا حكوميًا يربط 105 جهات و100 قاعدة بيانات قومية، إلا أن المشكلة تكمن في عدم التكامل الفعلي بين البيانات المتاحة، واستغراق وصول تأثير الصدمات العالمية إلى دوائر صنع القرار أسابيع، رغم أن هذه المتغيرات قد تحدث وتتطور خلال دقائق.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي لن يعالج هذه الفجوة بمفرده، وإنما تتطلب الاستفادة الحقيقية منه بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع الجهات الاقتصادية، وتتيح تحويل البيانات المتفرقة إلى منظومة للإنذار المبكر، ثم ترجمة نتائجها إلى قرارات في التوقيت المناسب، مؤكدة أن توقيت اتخاذ القرار أصبح في اقتصاد اليوم مؤشرًا اقتصاديًا في حد ذاته.

وشددت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على ضرورة أن يصاحب تكامل البيانات وتبادلها بين المؤسسات إطار صارم لحمايتها وضمان سريتها وأمنها السيبراني، إلى جانب وضع قواعد واضحة لحوكمة التعامل مع مخرجات التحليل والتنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن ربط البيانات بتقنيات الذكاء الاصطناعي لا ينتج مجرد أدوات للتحليل، وإنما يخلق نوعًا جديدًا من المعلومات الاقتصادية شديدة الحساسية، لارتباطها بتوقعات الدولة وتوجهاتها، لافتة إلى أن سرية بعض القرارات الاقتصادية تمثل ضرورة تتجاوز الاعتبارات الإدارية، لتصبح جزءًا من متطلبات الأمن القومي.

وحذرت من أن تسرب المعلومات أو القرارات الاقتصادية قبل الإعلان الرسمي عنها قد يؤدي إلى ردود فعل وتحركات استباقية في الأسواق، بما يؤثر على كفاءة القرار ونتائجه المستهدفة، وقد ينعكس في النهاية على المواطنين.

وطرحت فاخر مقترحين لتعزيز حماية المعلومات الاقتصادية، أولهما وضع تصنيف إلزامي للبيانات ومخرجات التحليل وفقًا لدرجة حساسيتها، مع مراعاة أن التنبؤات الاقتصادية قد تكون أكثر حساسية من البيانات الخام ذاتها، وثانيهما إنشاء سجل للمطلعين على القرارات الاقتصادية قبل إعلانها، على غرار آليات العمل في أسواق المال، مع تتبع عمليات الوصول إلى المعلومات وتفعيل المساءلة بشأن أي تسريب.

وأكدت أن القيمة الأهم للدراسة تتمثل في نقل الإدارة الاقتصادية من مجرد قراءة المستجدات والتعامل مع المتغيرات المحلية والدولية بعد وقوعها، إلى تبني نهج أكثر استباقية وقدرة على استشراف ما يمكن أن يحدث، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الدولية، ويرفع كفاءة أدائه وتنافسيته، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

واختتمت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية كلمتها برسالة إلى الحكومة، قائلة: «لا نريد مائة منصة لمائة جهة، بل عقلًا اقتصاديًا واحدًا للدولة.. دولة ترى المتغيرات قبل غيرها، ولا يرى أحد قرارها قبل الإفصاح عنه».