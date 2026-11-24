هددت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بإغلاق المكتب الدبلوماسي السويسري في بيونج يانج والذي كان قد افتتح في أواخر أكتوبر الماضي ، رداً على فرض الدولة الأوروبية عقوبات جديدة على بيونع يانغ وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA) اليوم الثلاثاء.

وقالت كيم يو جونج في بيان أورده راديو /أل أف أم/ السويسرى : "في رأيي، فقد المكتب الدبلوماسي السويسري مبرر وجوده تلقائيا"، منتقدة العقوبات التي فرضتها سويسرا على مخيم صيفي في كوريا الشمالية يرتاده أطفال من روسيا والصين.

وأضافت: "سأوصي وزارة الخارجية لدينا بدراسة مسألة سحب المكتب الدبلوماسي السويسري من بيونج يانج دراسة دقيقة خلال الأيام المقبلة، واتخاذ الإجراء المناسب".

وذكر الراديو أن سويسرا كانت قد فرضت عقوبات على هذا المخيم في الرابع من نوفمبر معتبرة أنه يشارك في "نقل أطفال أوكرانيين من أراض أوكرانية محتلة مؤقتا" إلى كوريا الشمالية، ويساهم في "جهود تهدف إلى التلقين الأيديولوجي وتكريس الطابع الروسي لدى الأطفال الأوكرانيين".

وكان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، قد أشار في 30 أكتوبر إلى إمكانية استئناف الحوار السياسي مع كوريا الشمالية، وذلك بعد إعادة إرساء وجود دبلوماسي دائم هناك.

وعقب زيارة استغرقت يومين إلى بيونج يانج، أجرى خلالها محادثات "مثمرة" مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، صرح كاسيس بأن كوريا الشمالية أبدت اهتماما كبيرا بإعادة فتح المكتب الدبلوماسي.

ويتبع هذا المكتب -الذي بدأ عمله في 19 أكتوبر- السفارة السويسرية في بكين، والتي تظل الجهة المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية).

وكانت سويسرا تمتلك سابقا "مكتبا للتعاون" في كوريا الشمالية، وقد أُغلق عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وتؤكد برن أنها "تطبق عقوبات الأمم المتحدة" المفروضة على كوريا الشمالية بصرامة. إلا أن الإجراءات المتخذة ضد "المخيم الصيفي" أثارت غضب بيونج يانج.