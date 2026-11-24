نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول ضحايا الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية التي اندلعت في شهر فبراير من عام 2022 والمستمرة إلى اليوم دون أي أفق للحل أو وقف القتال بين الجانبين على الرغم من النداءات الدولية المتكررة من أطراف متعددة حول العالم بضرورة إنهاء الحرب.

الانتحار في الجيش الروسي

وقالت صحيفة الجارديان في تقرير حصري إن بيانات مستمدة من مجموعة تضم 11 مليون شهادة وفاة تكشف أن حالات الانتحار تشكل ما يعادل فوجاً كاملاً من قتلى الجيش الروسي في الحرب.

وأضافت الصحيفة أنه في أواخر أكتوبر 2024، قال أليكسي بولجوف، وهو رقيب كان يتولى حراسة مقر عسكري في منطقة دونيتسك، لزوجته ناتاليا عبر الهاتف: "ما يحدث هنا مروع، سأخبرك بكل شيء عندما أعود".

وتابعت "لكنه لم يعد إلى منزله قط فبعد خمسة أسابيع، وبعد فترة وجيزة من بلوغه التاسعة والعشرين من عمره، ابتعد بولجوف نحو 300 متر عن مركز قيادة وحدته بالقرب من قرية ستيبوفي ثم أطلق النار على نفسه؛ وذلك وفقاً لرواية مكتوبة من قائده اطلعت عليها "الجارديان".

وكتب قائده: "في يوم وفاته، كان بولجوف في حالة انطواء وعزلة".

ويُعد بولجوف واحدا من أكثر من 1000 جندي روسي سُجِّلت وفاتهم نتيجة الانتحار منذ بدء حرب أوكرانيا، وذلك استناداً إلى بيانات سرية صادرة عن هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روسستات)، والتي حللتها صحيفة "الجارديان".

كما سُجِّلت وفاة 885 جندياً آخرين -داخل أوكرانيا أو بالقرب منها- نتيجة إصابات بأعيرة نارية "غير محددة القصد"؛ وهو تصنيف يرى الخبراء أنه قد يُستخدم للتغطية على حالات الانتحار، وهو ما تأكد بالفعل في عدة حالات تحققت منها "الجارديان" بشكل مستقل ووجدت أنها كانت عمليات انتحار.

وقالت الصحيفة إنه بجمع هذه الأرقام، نجد أن حالات الانتحار تعادل تقريباً عدد فوج عسكري روسي من القتلى، وتشير هذه البيانات -التي يؤكد المحللون أنها على الأرجح أقل من الأعداد الحقيقية لحالات الانتحار- إلى حجم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها القوات المسلحة الروسية، في ظل حرب مستمرة منذ نحو خمس سنوات، شهدت خسائر فادحة ونظاماً صارماً أدى إلى تآكل الروح المعنوية للجنود.

وتُعد حالات الانتحار بين الجنود ظاهرة مرافقة لمعظم الحروب. وكشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ما لا يقل عن 158 جندياً في الخدمة الفعلية بالجيش الأمريكي أقدموا على الانتحار خلال عام 2023.

وفي الجيش الروسي، يرى محللون عسكريون أن المشكلة تتفاقم بسبب الضغوط الشديدة التي يمارسها زملاء الجنود وقادتهم، إلى جانب الخوف من إرسالهم في مهام قتالية بالغة الخطورة كما تساهم العقود العسكرية -التي لا تترك للجنود فعلياً أي مخرج من الحرب- في تعميق شعورهم باليأس.

ويقول روب لي، وهو باحث أول في "معهد أبحاث السياسة الخارجية": "من الواضح أن الجيش الروسي يستخدم قدراً كبيراً من الإكراه لدفع الأفراد نحو الجبهات ففي بعض الحالات، يتعرض الجنود للإساءة والتعذيب وأشكال مختلفة من الأذى الجسدي". ويضيف: "لذا، ليس مفاجئاً أن يلجأ البعض إلى الانتحار".

وتستند هذه الأرقام إلى مجموعة بيانات تضم أكثر من 11 مليون شهادة وفاة، حصلت عليها مجموعة "سايبر بارتيزانز" (Cyber ​​Partisans) -وهي مجموعة قرصنة مرتبطة بالمعارضة البيلاروسية- بالتعاون مع مجموعة "سايلنت كرو" (Silent Crow) الأوكرانية للقرصنة.

ولا ينشر الكرملين بيانات حول حالات الانتحار في صفوف الجيش، كما يعتبر أعداد الضحايا سراً من أسرار الدولة.

ومن بين 1087 حالة انتحار في صفوف العسكريين رصدتها صحيفة "الجارديان"، وقعت 614 حالة على الأقل في المناطق الأوكرانية الخاضعة للاحتلال أو في مناطق روسية محاذية لها، وتحديداً في مقاطعتي بيلجورود وبريانسك. في حين لم تُحدد مواقع الوفاة في 113 حالة أخرى.

وقد نُفذت أكثر من نصف حالات الانتحار باستخدام أسلحة نارية، لا سيما بالقرب من خطوط المواجهة ووقعت هذه الوفيات في معسكرات عسكرية، ومواقع قتالية، وميادين تدريب، وحتى في منازل خاصة.

ومن بين حالات الانتحار التي وقعت في منطقة الحرب، كان هناك 43 جندياً شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً.

كما تشمل الأرقام 108 رجال تقل أعمارهم عن 25 عاماً أقدموا على الانتحار في مناطق أخرى داخل روسيا، بعيداً عن جبهات القتال.

ويُرجح أن بعضهم كانوا من المجندين إلزامياً؛ وهؤلاء لا يُرسلون رسمياً للقتال في أوكرانيا، لكنهم غالباً ما يتعرضون لضغوط لتوقيع عقود تسمح بنشرهم في ساحات المعارك.

وارتفعت حالات الانتحار المسجلة في صفوف الجيش مع استمرار الحرب؛ إذ زادت من أكثر من 50 حالة في عام 2022 إلى أكثر من 200 حالة في عام 2024، لتصل إلى ذروتها عند 365 حالة في عام 2025، وهو ما يتماشى مع إجمالي حصيلة القتلى الروس.

وفي عام 2026 -ورغم أن السجلات غير مكتملة ولا تعكس بدقة واقع ما يجري في ساحة المعركة- فقد رصدت قاعدة البيانات بالفعل قرابة 300 حالة انتحار، وهو ثاني أعلى رقم سنوي منذ اندلاع الحرب.

ويرى نشطاء ومحامون يعملون مع الجنود الروس الفارين من الخدمة أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك.

ويقول إيفان تشوفيلايف، المتحدث باسم منظمة "إيديتي ليسوم" (Idite Lesom) -وهي مجموعة تساعد الجنود الروس على الفرار من الجيش: "أعتقد أن هذا تقدير متحفظ؛ فالواقع يشير بوضوح إلى أرقام أعلى بكثير".

وقد وصف تشوفيلايف خطوط المواجهة بأنها أشبه بـ "علبة مغلقة" لا تتسرب منها سوى معلومات شحيحة، مضيفاً: "أي إحصائية صادرة عن هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روسستات) -مثلها مثل أي إحصائية تتعلق بالحرب- ليست سوى تقارير تُرفع تباعاً عبر التسلسل القيادي".

ويتابع تشوفيلايف: "قد يُقدم جندي على إنهاء حياته، لكنه يُصنَّف على الورق كبطل، بل ربما يُمنح والداه وساماً تكريمياً".

وأشار إلى أن المسؤولين لا يبدون اهتماماً كبيراً بالحصول على أرقام دقيقة؛ نظراً لأن هذه البيانات ستخضع للتدقيق من قبل المستويات الأعلى في سلسلة القيادة العسكرية.

وأشار تشوفيلايف ولي أيضاً إلى أن معظم الحالات التي ينهي فيها جنود روس حياتهم في ساحة المعركة -غالباً بعد إصابتهم أو عند اقتراب طائرة مسيّرة أوكرانية- تُسجَّل على الأرجح كوفيات في المعارك بدلاً من كونها حالات انتحار وقد وُثِّقت حوادث من هذا النوع في مقاطع فيديو قاسية عديدة من الجبهة.

وتظهر هذه الثغرات بوضوح في بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روسستات).

ففي سبتمبر 2022، تطوع سيرجي سافينوك، وهو مقدم يبلغ من العمر 62 عاماً من منطقة إيركوتسك، للخدمة العسكرية وقبل توجهه إلى الجبهة، يظهر في مقطع فيديو وهو يعتلي منصة في مركز مجتمعي محلي ليخاطب الرجال المغادرين معه، حيث صرخ قائلاً: "أنا نفسي من دونباس. دعونا نسحقهم يا رفاق! هذا كل ما في الأمر!"، وسط تصفيق الحاضرين.

وفي يوليو 2023، عُثر عليه مقتولاً بالرصاص في منطقة لوجانسك وقد أبلغ المسؤولون زوجته، إيلينا، بأن وفاته كانت انتحاراً، لكن اسمه لا يظهر ضمن قائمة حالات الانتحار في سجلات "روسستات".

وبدلاً من ذلك، تشير وثيقة وفاة -تتطابق بياناتها مع تاريخ ميلاده- إلى أن الوفاة نتجت عن إصابة بطلق ناري من سلاح شخصي، مع عدم تحديد القصد من ذلك.

وقد تمكنت صحيفة "الجارديان" من رصد 1038 حالة وفاة مرتبطة بالخدمة العسكرية لأسباب مشابهة؛ منها 885 حالة وقعت داخل أوكرانيا أو في منطقة روسية متاخمة لها.

كما لا يظهر اسم ألكسندر لازور -وهو جندي يبلغ من العمر 21 عاماً قُتل بالقرب من قرية سولودكي في منطقة دونيتسك صيف عام 2022- ضمن سجلات حالات الانتحار.

فقد أُبلغت عائلته بأنه قُتل في المعركة، بينما تدرجه بيانات "روسستات" تحت بند الوفاة نتيجة "إصابات ناجمة عن أعمال قتالية باستخدام أسلحة نارية".

لكن جنديين خدما إلى جانب لازور أكدا لصحيفة "الجارديان" أن أفراد وحدتهما أُبلغوا بأن لازور قد أنهى حياته بنفسه. «قيل لنا جميعاً في الوحدة إنه انتحر. ربما قرروا التستر على الأمر حتى لا تبدو وحدتنا في صورة سيئة»، هكذا قال أحد الجنود -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- في معرض تكهنه حول سبب عدم تسجيل وفاة رفيقه رسمياً على أنها انتحار.

وتُعد حالات الانتحار هذه مجرد مؤشر واحد على جيش يرزح تحت ضغوط هائلة.

ووفقاً لمنصة «ميديازونا» (Mediazona) المستقلة، تلقت المحاكم العسكرية الروسية -حتى نهاية مايو 2025- قضايا ضد 20,662 رجلاً بتهمة رفض الخدمة، ومعظمهم بسبب التغيب دون إذن وقد تحققت منصة «آي ستوريز» (IStories) من هذه البيانات، ووجدت أن ما لا يقل عن 49,000 جندي في القوات المسلحة الروسية قد صُنِّفوا كفارين أو متغيبين دون إذن.

ويقول تشوفيلايف إن الأفكار الانتحارية كانت شائعة بين الجنود الذين ساعدتهم منظمة «إيديتي ليسوم» (Idite Lesom) على الفرار من الخدمة العسكرية.

ويضيف: «بالطبع تظهر هذه الأفكار؛ فهي المحطة التالية التي يصل إليها المرء بعد أن يدرك المآل الذي انتهى إليه».