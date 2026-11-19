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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن جاف كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا.

وجاء في بيان للوزارة، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: أنه تم استهداف سفينة بحرية من طراز "شحن جاف" أثناء إبحارها، كانت تنقل إمدادات ذات طابع عسكري إلى ميناء "أوديسا"."

وشنّ الجيش الروسي، بعد ظهر اليوم الخميس، ضربات باستخدام طائرات مسيّرة على منشآت البنية التحتية للموانئ وسفن بحرية تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأنه تم خلال الليل استهداف منشآت بنية تحتية في ميناء تشيرنومورسك، تُستخدم لتخزين الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالأسلحة الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن جاف كانت تنقل إلى ميناء أوديسا إمدادات ذات استخدام مزدوج للقوات الأوكرانية.

كما أفادت أن القوات المسلحة الروسية استهدفت محطتي كهرباء فرعيتين في مقاطعة أوديسا، تُغذيان البنية التحتية للموانئ والمراكز اللوجستية بالطاقة