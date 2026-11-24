تعد سلطة الحمص بالطحينة من أشهر المقبلات التي يمكن تقديمها بجانب المشويات والدجاج والأطباق الرئيسية، فهي تتميز بمذاقها الغني ومكوناتها البسيطة، كما تجمع بين البروتين النباتي والألياف والعناصر الغذائية الموجودة في الحمص والخضراوات.

ويمكن تحضير سلطة الحمص في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، مع إضافة الطحينة والليمون والتوابل للحصول على مذاق يشبه المطاعم.

مكونات سلطة الحمص بالطحينة

كوبان من الحمص المسلوق.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرة خيار مقطعة.

نصف بصلة صغيرة مفرومة.

بقدونس مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

عصير ليمونة.

ملعقة زيت زيتون.

فص ثوم مفروم حسب الرغبة.

ملح وكمون.

رشة بابريكا.

طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة

ضعي الحمص المسلوق والمصفى في وعاء عميق. أضيفي الطماطم والخيار والبصل والبقدونس المفروم. في وعاء منفصل، اخلطي الطحينة مع عصير الليمون والملح والكمون والثوم. أضيفي القليل من الماء تدريجيًا إلى خليط الطحينة حتى تحصلي على قوام كريمي مناسب. اسكبي الصوص فوق الحمص والخضراوات وقلبي المكونات جيدًا. أضيفي زيت الزيتون ورشة البابريكا على الوجه.

سر نجاح سلطة الحمص مثل المطاعم

للحصول على مذاق مميز، يفضل استخدام الحمص المسلوق جيدًا، مع ضبط كمية الليمون والطحينة حسب الرغبة، كما يمكن إضافة رشة سماق وبقدونس مفروم على الوجه.

ويفضل وضع السلطة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل التقديم حتى تتجانس النكهات، وتقدم باردة بجانب المشويات والفراخ والأرز.