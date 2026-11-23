أثار مقطع فيديو متداول لضرب طفلة من معلمة على قدميها باستخدام عصا، خلال درس خصوصي بمحافظة كفر الشيخ، حالة واسعة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت الطفلة وهي تبكي وتتوسل للمعلمة للتوقف عن ضربها، ما أعاد فتح النقاش حول تأثير العنف البدني على الصحة النفسية للأطفال، وانعكاساته على سلوكهم وثقتهم في المحيطين بهم.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور عادل البدوي، أخصائي الصحة النفسية، في تصريح لصدي البلد

من خطورة تعرض الأطفال للضرب والإهانة على يد المعلمين، مؤكدًا أن استخدام العنف باعتباره وسيلة للتربية أو تعديل السلوك يترك آثارًا نفسية قد تمتد لفترات طويلة، ولا يحقق الانضباط الحقيقي الذي يحتاج إليه الطفل.

وأوضح البدوي، في تصريح مقترح للنشر، أن الطفل الذي يتعرض للضرب من شخص يفترض أن يكون مصدرًا للحماية والتعليم، قد يفقد شعوره بالأمان والثقة في الكبار، ويصبح أكثر خوفًا وقلقًا من الذهاب إلى المدرسة أو حضور الدروس، كما قد يتولد لديه شعور دائم بالتهديد عند التعامل مع المعلمين.

وأضاف أن العنف المتكرر قد يؤدي إلى ظهور تغيرات سلوكية ونفسية، من بينها الانطواء والعزلة، والعصبية الزائدة، وضعف الثقة بالنفس، والتبول اللاإرادي لدى بعض الأطفال، فضلًا عن اضطرابات النوم والكوابيس والخوف من الانفصال عن الوالدين.

وأشار إلى أن بعض الأطفال لا يستطيعون التعبير بالكلمات عما تعرضوا له، وقد تظهر معاناتهم في صورة رفض الذهاب إلى المدرسة، أو البكاء دون سبب واضح، أو تراجع المستوى الدراسي، أو العدوانية في التعامل مع الأشقاء والأصدقاء.

وشدد على أن الضرب لا يعالج إهمال الطفل أو ضعف مستواه الدراسي، بل قد يزيد من خوفه ويؤثر سلبًا على قدرته على التعلم والتركيز، موضحًا أن التربية السليمة تعتمد على الحوار ووضع قواعد واضحة ومناسبة لعمر الطفل، وليس التخويف أو الإيذاء البدني.

كيف يتعامل الأهل مع الطفل بعد تعرضه للضرب؟

ونصح أخصائي الصحة النفسية أولياء الأمور بضرورة احتواء الطفل والاستماع إليه بهدوء، وعدم لومه أو تحميله مسؤولية ما تعرض له، مع التأكيد له أن الضرب والإيذاء ليسا وسيلة مقبولة للتعامل معه.

كما يجب متابعة أي تغيرات في سلوكه أو نومه أو شهيته أو رغبته في الذهاب إلى المدرسة، وعدم إجباره على مواجهة الشخص الذي اعتدى عليه، مع طلب المساعدة من متخصص نفسي إذا استمرت علامات الخوف أو القلق أو ظهرت عليه أعراض نفسية مؤثرة.

واختتم بالتأكيد على أن حماية الطفل نفسيًا وجسديًا مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، وأن وجود بيئة تعليمية آمنة شرط أساسي لنمو الطفل وقدرته على التعلم وبناء شخصية متوازنة.