عقد عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية ومديري العموم والمراحل التعليمية والإدارات النوعية المعنية، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والتعليمية المهمة.

حصر الوظائف والأماكن الشاغرة بديوان المديرية

تناول الاجتماع ملف حصر الوظائف والأماكن الشاغرة بديوان المديرية، والعمل على مراجعتها بدقة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الإداري وحسن استغلال الإمكانات المتاحة، وتنظيم سير العمل داخل المنظومة التعليمية.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، والتأكد من جاهزية الإدارات التعليمية لتنظيم الامتحانات، حيث شدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة، وتحقيق الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد مدير تعليم الوادي الجديد أهمية تضافر جهود القيادات التعليمية لضمان انتظام العمل والاستعداد الجيد للامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع طلاب المحافظة.