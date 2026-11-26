تعرضت سويسرا لخمس هجمات إلكترونية في الأيام القليلة الماضية استخدمت وكلاء ذكاء اصطناعي لاستهداف شركات ومشغلي البنية التحتية الحيوية، وفق ما أعلنه المكتب الفيدرالي للأمن السيبراني (BACS) اليوم الخميس.

نجاح 4 هجمات من أصل 5 هجمات

وفي أربعة من الحالات الخمس، نجحت الهجمات وتم اختراق الأنظمة، وفق ما جاء في بيان المكتب.

استهداف مشغلي بنية تحتية حيوية

وكان من بين المستهدفين ثلاثة مشغلين للبنية التحتية الحيوية، وفق ما ذكره المكتب.

وشمل ذلك مقدمي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة العامة السويسرية SRF.

منفذ الهجوم مجهول

ولم يقدم المكتب تفاصيل حول من يمكن أن يكون وراء الهجمات.

ونصح المكتب الشركات بوضع تدابير حماية، بما في ذلك إجراء اختبارات إلكترونية منتظمة.