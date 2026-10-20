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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الحكومة حريصة على الاستماع لتجارب المواطنين في منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
البهى عمرو

كشف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن منتدى مصر 2026 ينعقد في توقيت مهم من حيث المسارات الوطنية الداخلية والتطورات الإقليمية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن دعوة الرئيس السيسي لانعقاد المنتدى وحضوره الجلسة الافتتاحية تعكس اهتمام القيادة السياسية بالرأي العام المصري.


ولفت  الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك حرص على مشاركة المواطنين تجاربهم في جلسات المنتدى المختلفة وليس فقط سماع الحكومة فيما تم منذ 2014.


وواصل أن هناك حديثا مهما حول أوجه القصور والتحديات وكيف يراها المواطن وكيف يساعد في مواجهة التحديات من خلال الوعي الحقيقي ومن خلال مساندة مؤسسات الدولة والتماسك المجتمعي.
 

الحكومة منتدى مصر 2026 منتدى مصر

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