180 مصنعا بالسوق المحلية.. منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل صناعة الدواء

سلطت جلسة حوارية حول صحة المواطن، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الضوء على أهمية تطوير صناعة الدواء في مصر، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي لضمان توافر العلاج، في ظل التوسع الذي يشهده السوق.

خبرات مصر الطبية تدعم تطوير القطاع الصحي

وخلال الجلسة، أشار أحد الأطباء المشاركين إلى أن المؤسسات المصرية استطاعت نقل خبراتها في مجال المستشفيات الخيرية، والاستفادة من خبرة الطبيب المصري، موضحًا أن توافر مناخ مناسب للعمل يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج متميزة بتكلفة تقل عن 10% من التكلفة الأصلية، وفقًا لما ذكره.

توطين صناعة الدواء لتعزيز التوافر

وأكد الطبيب أن توطين الصناعة والتعمق في إنتاج الدواء يمثلان أولوية لضمان استمرارية توافر العلاج، والعمل على تعزيز دور مصر في توفير الأدوية للقارة الإفريقية.

كما لفت إلى أهمية الرقابة على سوق الدواء ومتابعة تطوراته، مشيرًا إلى وجود 180 مصنعًا للدواء في مصر و9 مصادر للأدوية البيطرية، وهو ما يعكس حجم السوق ومعدلات نموه وتوسعه.